Previsioni Meteo Ravenna: tutti i dettagli per domani lunedì 5 agosto

Lunedì 5 Agosto a Ravenna si prevedono condizioni meteo variabili con nubi sparse durante la mattina e il pomeriggio, mentre la sera il cielo sarà sereno. Le temperature massime saranno intorno ai 31°C nel primo pomeriggio, con una percezione di caldo che potrà superare i 31,5°C. Il vento soffierà prevalentemente da est con intensità variabile tra i 12,5km/h e i 18,6km/h.

Durante la notte, le temperature si manterranno piuttosto miti, attorno ai 25°C, con una leggera brezza che contribuirà a rendere l’aria piacevole. L’umidità si manterrà costante intorno al 62% e la pressione atmosferica attorno ai 1010hPa.

Per quanto riguarda le precipitazioni, non sono previste piogge significative durante l’intera giornata, con un cielo che si presenterà per lo più parzialmente nuvoloso.

In conclusione, Lunedì 5 Agosto a Ravenna si prospetta una giornata con temperature elevate durante il primo pomeriggio, ma con una diminuzione delle stesse verso sera. Il vento moderato da est contribuirà a mitigare il caldo, mentre l’assenza di precipitazioni renderà la giornata ideale per godersi il clima estivo.

Tutti i dati meteo di Lunedì 5 Agosto a Ravenna

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +24.6° perc. +24.8° Assenti 1.3 SE max 3.3 Scirocco 62 % 1011 hPa 3 cielo coperto +23.2° perc. +23.4° Assenti 5 ONO max 6.7 Maestrale 67 % 1011 hPa 6 nubi sparse +25.5° perc. +25.8° Assenti 5.9 NNO max 7.7 Maestrale 62 % 1011 hPa 9 cielo coperto +29.5° perc. +30.1° Assenti 10.3 NE max 8.1 Grecale 48 % 1011 hPa 12 cielo coperto +31.3° perc. +31.5° Assenti 17.5 E max 10.9 Levante 41 % 1010 hPa 15 nubi sparse +30.6° perc. +30.1° Assenti 19.9 E max 16.7 Levante 38 % 1009 hPa 18 nubi sparse +27.7° perc. +28.2° Assenti 15 ESE max 21.5 Scirocco 51 % 1009 hPa 21 poche nuvole +25.7° perc. +25.9° Assenti 10.7 SE max 15.3 Scirocco 62 % 1010 hPa Il sole sorge alle ore 06:06 e tramonta alle ore 20:27

