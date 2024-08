Previsioni Meteo Reggio Emilia: tutti i dettagli per domani lunedì 19 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 19 Agosto a Reggio Emilia mostrano un inizio di giornata con cielo coperto e possibilità di piogge leggere. Durante la mattina, la copertura nuvolosa rimarrà alta, con piogge leggere che potrebbero persistere fino a metà giornata. Le temperature si manterranno intorno ai +20°C, con una leggera percezione di fresco dovuta alla brezza leggera proveniente da Ovest.

Nel pomeriggio, le piogge potrebbero intensificarsi, diventando moderate, con raffiche di vento che potrebbero aumentare di intensità. Le temperature massime si attesteranno intorno ai +23°C, ma la percezione sarà leggermente inferiore a causa delle condizioni meteorologiche avverse.

Durante la sera, la copertura nuvolosa rimarrà alta, con nubi sparse che potrebbero aprirsi leggermente. Le temperature si manterranno intorno ai +20°C, con una leggera diminuzione dell’umidità rispetto alle ore pomeridiane.

In base alle previsioni, per i prossimi giorni a Reggio Emilia si prevedono condizioni meteorologiche variabili, con possibili schiarite alternate a piogge leggere. Le temperature si manterranno stabili, con massime intorno ai +23°C e minime intorno ai +19°C. Si consiglia di prestare attenzione alle previsioni del tempo aggiornate per pianificare al meglio le attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Lunedì 19 Agosto a Reggio Emilia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +19.2° perc. +19.6° 0.32 mm 5.5 ONO max 8.1 Maestrale 93 % 1008 hPa 3 pioggia leggera +18.5° perc. +18.8° 0.26 mm 5.6 O max 8.2 Ponente 95 % 1008 hPa 6 cielo coperto +19.2° perc. +19.6° prob. 71 % 5.3 ONO max 6.4 Maestrale 93 % 1010 hPa 9 cielo coperto +21.3° perc. +21.7° prob. 21 % 1.8 O max 2.7 Ponente 84 % 1011 hPa 12 pioggia leggera +23.7° perc. +24° 0.68 mm 9.5 NE max 11.1 Grecale 73 % 1012 hPa 15 pioggia leggera +21.5° perc. +21.8° 0.24 mm 11.4 NE max 16.2 Grecale 83 % 1012 hPa 18 cielo coperto +20.3° perc. +20.6° prob. 80 % 5.6 OSO max 8 Libeccio 87 % 1012 hPa 21 nubi sparse +19.7° perc. +20° Assenti 5.7 OSO max 7.7 Libeccio 87 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 06:28 e tramonta alle ore 20:12

