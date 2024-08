Previsioni Meteo Reggio Emilia: tutti i dettagli per domani sabato 3 agosto

MeteoWeb

Sabato 3 Agosto a Reggio Emilia si prospetta una giornata con condizioni meteo variegate. La mattina sarà caratterizzata da nubi sparse con una copertura nuvolosa che si attesterà intorno al 47%. Le temperature si manterranno gradevoli, con valori che oscilleranno tra i +26,2°C e i +29,7°C. La percezione della temperatura sarà simile a quella effettiva, garantendo un comfort termico piacevole. Il vento soffierà a una velocità di circa 7,3km/h provenendo da Est – Nord Est.

Nel pomeriggio, il cielo si libererà dalle nubi, regalando un bel sole e una copertura nuvolosa quasi assente. Le temperature saliranno fino a toccare i +33,1°C, con una percezione di caldo che potrebbe raggiungere i +33,8°C. Il vento sarà ancora presente, ma con intensità leggera, attorno ai 12,3km/h provenienti da Nord Est.

La sera a Reggio Emilia si presenterà con un cielo sereno e una copertura nuvolosa pari al 0%. Le temperature saranno più miti rispetto al pomeriggio, con valori che si attesteranno intorno ai +24,9°C. Il vento, proveniente da Sud Est, soffierà a una velocità di 6,6km/h, garantendo una piacevole brezza.

In conclusione, le previsioni meteo per Sabato 3 Agosto a Reggio Emilia indicano una giornata che si evolverà da parzialmente nuvolosa al mattino a soleggiata nel pomeriggio e sereno in serata. Le temperature saranno in aumento durante la giornata, con valori massimi attesi intorno ai +33,1°C. Il vento sarà presente, ma con intensità leggera, e non sono previste precipitazioni significative. Per i prossimi giorni, si prevede un mantenimento delle condizioni di bel tempo e temperature estive nella zona di Reggio Emilia.

T (C°) Precipitazioni Prec. Vento (km/h) V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +22° perc. +22.6° 0.95 mm 7.7 ENE max 19.5 Grecale 91 % 1007 hPa 3 pioggia moderata +21.4° perc. +22° 1.09 mm 5.5 NE max 11.8 Grecale 94 % 1007 hPa 6 cielo coperto +23° perc. +23.6° prob. 74 % 4.7 NNE max 6.2 Grecale 87 % 1008 hPa 9 pioggia leggera +28° perc. +29.5° 0.17 mm 8 ENE max 8.2 Grecale 60 % 1009 hPa 12 poche nuvole +32.1° perc. +33° prob. 33 % 10.3 NE max 7.5 Grecale 43 % 1008 hPa 15 cielo sereno +32.9° perc. +33.5° prob. 33 % 13.5 NE max 9.2 Grecale 39 % 1006 hPa 18 poche nuvole +29.2° perc. +30.4° prob. 30 % 11.4 NE max 18.5 Grecale 54 % 1007 hPa 21 cielo sereno +24.9° perc. +25.3° prob. 32 % 6.6 SE max 12.1 Scirocco 71 % 1009 hPa Il sole sorge alle ore 06:09 e tramonta alle ore 20:37

