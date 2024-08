Previsioni Meteo Rho: tutti i dettagli per domani lunedì 19 agosto

MeteoWeb

Lunedì 19 Agosto a Rho si prevedono condizioni meteo variabili con cielo coperto durante la notte e nubi sparse nel corso della mattina e del pomeriggio. Le temperature si manterranno piuttosto stabili, con valori che oscilleranno tra i +19,8°C e i +26,3°C. La copertura nuvolosa sarà in costante evoluzione, passando dal 100% durante la notte all’82% al mattino e al 75-76% nel corso della mattinata. Nel pomeriggio, la copertura nuvolosa raggiungerà il 97-99%, per poi ridursi all’86% in serata e al 30-55% durante la notte.

Le previsioni meteo indicano che la temperatura percepita sarà sempre in linea con la temperatura effettiva, garantendo un comfort termico costante. La velocità del vento sarà generalmente contenuta, con brezze leggere che non supereranno i 10 km/h, ad eccezione delle raffiche che potranno arrivare fino a 17,5 km/h nel primo pomeriggio. La direzione del vento varierà da Nord a Est, mantenendosi prevalentemente orientata verso Sud Est nel corso della giornata.

Le precipitazioni saranno assenti per l’intera giornata, ad eccezione di una leggera probabilità (inferiore al 20%) nel primo pomeriggio. L’umidità si manterrà su valori intorno al 60-70%, mentre la pressione atmosferica sarà stabile intorno ai 1010-1013hPa.

In base alla situazione attesa per Lunedì 19 Agosto, possiamo concludere che a Rho ci saranno condizioni meteo abbastanza stabili, con una leggera variabilità della copertura nuvolosa e temperature gradevoli. Tuttavia, è sempre consigliabile monitorare costantemente le previsioni del tempo per eventuali aggiornamenti e variazioni improvvise delle condizioni atmosferiche nei prossimi giorni a Rho.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +21.1° perc. +21° prob. 38 % 4.6 N max 9.1 Tramontana 69 % 1008 hPa 3 cielo coperto +21.1° perc. +20.8° prob. 21 % 5.4 N max 9.9 Tramontana 60 % 1008 hPa 6 cielo coperto +20.7° perc. +20.5° prob. 17 % 1.5 SE max 3.8 Scirocco 63 % 1010 hPa 9 cielo coperto +24.1° perc. +24.1° Assenti 5.7 SE max 6.2 Scirocco 59 % 1011 hPa 12 nubi sparse +25.4° perc. +25.5° prob. 1 % 11.1 SSE max 7.2 Scirocco 56 % 1011 hPa 15 cielo coperto +22.8° perc. +22.9° prob. 16 % 8.9 SE max 12.7 Scirocco 68 % 1012 hPa 18 cielo coperto +21.1° perc. +21.2° prob. 16 % 6.4 ESE max 10.6 Scirocco 75 % 1012 hPa 21 nubi sparse +19.9° perc. +20° Assenti 3 NO max 3.7 Maestrale 81 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 06:33 e tramonta alle ore 20:20

