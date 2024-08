Previsioni Meteo Rieti: il bollettino per domani venerdì 23 agosto

MeteoWeb

Venerdì 23 Agosto a Rieti si prospetta una giornata caratterizzata da condizioni meteo stabili e soleggiate. Le temperature si manterranno elevate durante l’intera giornata, con cielo sereno o poche nuvole.

Nel dettaglio, al mattino il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa intorno al 3-5%. Le temperature si attesteranno intorno ai 29-32°C, con una leggera brezza proveniente da Sud Ovest. L’umidità sarà intorno al 50-60%, mentre la pressione atmosferica si manterrà stabile sui 1015-1016hPa.

Nel pomeriggio, la situazione non subirà variazioni significative, con cielo sereno o poche nubi (intorno al 1-6%) e temperature che potranno raggiungere i 33-34°C. Il vento soffierà sempre da Ovest – Sud Ovest con intensità variabile tra i 10-15km/h. L’umidità si manterrà intorno al 30-40%, mentre la pressione atmosferica si manterrà costante sui 1015-1016hPa.

In serata, il cielo sarà ancora sereno o poco nuvoloso con una copertura nuvolosa intorno al 9-17%. Le temperature caleranno leggermente, attestandosi intorno ai 21-24°C, con vento debole proveniente da Est – Nord Est. L’umidità aumenterà fino al 60-70%, mentre la pressione atmosferica si manterrà stabile sui 1017-1018hPa.

In conclusione, le previsioni meteo per Venerdì 23 Agosto a Rieti indicano una giornata estiva con temperature elevate e cielo prevalentemente sereno. Le condizioni meteo si manterranno stabili anche nei prossimi giorni, con temperature che potrebbero subire lievi variazioni ma senza cambiamenti significativi. Restate aggiornati per eventuali cambiamenti nelle previsioni del tempo.

Tutti i dati meteo di Venerdì 23 Agosto a Rieti

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +22° perc. +22.3° Assenti 5.3 ENE max 4.6 Grecale 79 % 1015 hPa 3 poche nuvole +21.5° perc. +21.8° Assenti 4.5 E max 4 Levante 80 % 1015 hPa 6 poche nuvole +24.5° perc. +24.8° Assenti 2.9 E max 3.6 Levante 69 % 1015 hPa 9 cielo sereno +31.4° perc. +32° Assenti 5.1 SO max 6.2 Libeccio 43 % 1015 hPa 12 cielo sereno +33.4° perc. +32.9° Assenti 14.9 OSO max 13.4 Libeccio 32 % 1015 hPa 15 nubi sparse +31.2° perc. +31° prob. 11 % 12.7 OSO max 10.8 Libeccio 39 % 1015 hPa 18 nubi sparse +25.1° perc. +25.2° prob. 12 % 4.2 SSO max 4.9 Libeccio 58 % 1016 hPa 21 poche nuvole +22.8° perc. +22.8° Assenti 4.7 ENE max 4.3 Grecale 65 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 06:27 e tramonta alle ore 19:53

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.