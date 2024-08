Previsioni Meteo Rimini: il bollettino per domani domenica 18 agosto

MeteoWeb

Domenica 18 Agosto a Rimini si prospetta una giornata caratterizzata da cambiamenti climatici repentini. Le previsioni meteo indicano un’alternanza di condizioni atmosferiche che influenzeranno il clima in maniera significativa.

Durante la mattina, il cielo si presenterà con nuvole sparse e una copertura nuvolosa che varierà intorno al 33%. Le temperature si manterranno piuttosto elevate, con valori che oscilleranno tra i +25,1°C e i +29,9°C. Il vento soffierà a velocità moderate, con raffiche leggere provenienti prevalentemente da direzioni sud-ovest e nord-nord-ovest. L’umidità si attesterà intorno al 46-50%, mentre la pressione atmosferica sarà stabile sui 1008hPa.

Nel pomeriggio, le condizioni meteorologiche subiranno un cambiamento repentino, con l’arrivo di precipitazioni. Le piogge saranno prevalentemente di intensità leggera, ma nel corso delle ore si intensificheranno, portando a piogge moderate e forti. Le temperature caleranno sensibilmente, con valori che si attesteranno tra i +22,7°C e i +30,3°C. Il vento aumenterà di intensità, con raffiche che potranno raggiungere i 27,2km/h.

In serata, il cielo sarà coperto e la copertura nuvolosa raggiungerà il 100%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +22,7°C e i +22,9°C, mentre il vento soffierà con intensità moderata provenendo da direzioni sud-est e sud-sud-est. Le probabilità di precipitazioni rimarranno elevate, con valori intorno all’80-100%.

In conclusione, le previsioni meteo per Domenica 18 Agosto a Rimini indicano una giornata instabile, con un rapido susseguirsi di condizioni atmosferiche variabili. Si consiglia di prestare attenzione all’evolversi del meteo e di essere preparati a repentini cambiamenti climatici. Restate aggiornati sulle previsioni del tempo per i prossimi giorni a Rimini per pianificare al meglio le vostre attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Domenica 18 Agosto a Rimini

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +24.9° perc. +25.1° Assenti 11.8 SSO max 15 Libeccio 65 % 1009 hPa 3 cielo sereno +23.6° perc. +23.8° Assenti 10 SO max 11.8 Libeccio 70 % 1008 hPa 6 cielo sereno +25.1° perc. +25.3° prob. 4 % 8.3 OSO max 10.2 Libeccio 62 % 1008 hPa 9 nubi sparse +29.6° perc. +29.9° Assenti 1.3 NNO max 11.5 Maestrale 46 % 1008 hPa 12 nubi sparse +28.5° perc. +29.4° prob. 1 % 11.3 NNE max 16.1 Grecale 53 % 1007 hPa 15 forte pioggia +22.7° perc. +23.4° 5.26 mm 18.8 SSE max 27.2 Scirocco 88 % 1007 hPa 18 cielo coperto +22.7° perc. +23.2° prob. 80 % 7.3 SE max 8.5 Scirocco 84 % 1007 hPa 21 cielo coperto +22.8° perc. +23.3° prob. 6 % 13.1 SSE max 14.6 Scirocco 81 % 1007 hPa Il sole sorge alle ore 06:20 e tramonta alle ore 20:05

