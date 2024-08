Previsioni Meteo Rimini: tutti i dettagli per domani martedì 20 agosto

MeteoWeb

Martedì 20 Agosto a Rimini si prospetta una giornata caratterizzata da condizioni meteo mutevoli. Le prime ore della giornata saranno contraddistinte da piogge leggere con una copertura nuvolosa al 100%. Le temperature si manterranno intorno ai 21°C con una percezione leggermente superiore, a 21,5°C. Il vento soffierà con intensità tra i 17,1km/h e i 20,9km/h provenendo da Ovest – Nord Ovest, con raffiche che potranno raggiungere i 31,1km/h. L’umidità sarà alta, attorno al 90%, e la pressione atmosferica si aggirerà sui 1010-1011hPa.

Nel corso della mattina, la situazione meteorologica non subirà grandi variazioni, con piogge leggere che continueranno a interessare la zona. Le temperature aumenteranno leggermente, arrivando a toccare i 24°C. Il vento si manterrà costante, con intensità tra i 19,4km/h e i 21,7km/h, proveniente sempre da Ovest – Nord Ovest. L’umidità calerà leggermente al 81%.

Nel pomeriggio, la copertura nuvolosa diminuirà, lasciando spazio a nubi sparse. Le piogge si attenueranno, con una probabilità che si ridurrà fino al 32%. Le temperature si manterranno intorno ai 26°C, con una percezione leggermente superiore. Il vento diminuirà d’intensità, con valori tra i 5,3km/h e i 13,4km/h provenienti da diverse direzioni. L’umidità si attesterà intorno al 65%.

In serata, il cielo si presenterà sereno con una copertura nuvolosa al 5%. Le temperature si manterranno intorno ai 24°C. Il vento sarà leggero, con intensità tra i 3,1km/h e i 5,9km/h, proveniente da diverse direzioni. L’umidità si attesterà intorno al 75%.

In conclusione, le previsioni meteo per Martedì 20 Agosto a Rimini indicano una giornata con piogge leggere nelle prime ore, seguite da un miglioramento delle condizioni atmosferiche nel corso della giornata. Le temperature si manterranno gradevoli, con una leggera diminuzione delle precipitazioni e un cielo che si schiarirà nel pomeriggio. Si consiglia di prestare attenzione alle variazioni del vento e di tenere d’occhio le previsioni del tempo per gli aggiornamenti sulle condizioni meteo a Rimini nei prossimi giorni.

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +21° perc. +21.5° 0.18 mm 17.1 ONO max 23 Maestrale 90 % 1011 hPa 3 pioggia leggera +21° perc. +21.5° 0.46 mm 20.8 ONO max 31.1 Maestrale 89 % 1010 hPa 6 pioggia leggera +20.9° perc. +21.5° 0.86 mm 17.7 NO max 26.2 Maestrale 92 % 1011 hPa 9 pioggia leggera +22.8° perc. +23.3° 0.14 mm 21.1 ONO max 27.1 Maestrale 81 % 1012 hPa 12 cielo coperto +24.9° perc. +25.3° prob. 73 % 16.9 NO max 18.8 Maestrale 72 % 1011 hPa 15 nubi sparse +26.6° perc. +26.6° prob. 60 % 10.4 NNE max 9.5 Grecale 64 % 1010 hPa 18 nubi sparse +24.6° perc. +25° prob. 38 % 3.1 E max 3.2 Levante 72 % 1010 hPa 21 cielo sereno +23.8° perc. +24.2° Assenti 4.1 SO max 3.8 Libeccio 74 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 06:23 e tramonta alle ore 20:01

