Previsioni Meteo Roma: il bollettino per domani martedì 20 agosto

MeteoWeb

Martedì 20 Agosto a Roma si prospetta una giornata all’insegna di condizioni meteo stabili e piacevoli. Le previsioni meteo indicano una copertura nuvolosa variabile durante la giornata, con temperature che si manterranno su valori estivi.

Durante la notte, si prevedono nubi sparse con una temperatura che si attesterà intorno ai +22°C. La mattina proseguirà con nubi sparse e temperature in aumento, con valori che raggiungeranno i +28°C verso le ore 09:00. Nel pomeriggio, il cielo si coprirà maggiormente, con una probabilità di piogge assenti e una temperatura massima di +30,5°C attesa per le ore 11:00. Anche in sera, le nubi sparse saranno presenti, ma la temperatura si manterrà gradevole intorno ai +25°C.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Roma indicano una stabilità delle condizioni meteo, con cieli variabilmente nuvolosi e temperature che si manterranno su valori estivi. È consigliabile prestare attenzione alle variazioni di temperatura durante la giornata e mantenere un’adeguata idratazione, considerando che l’umidità si manterrà intorno al 50-70%.

Restate aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti e godetevi una piacevole giornata a Roma!

Tutti i dati meteo di Martedì 20 Agosto a Roma

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +22.5° perc. +22.7° prob. 42 % 4.5 NE max 5.7 Grecale 73 % 1009 hPa 3 nubi sparse +21.5° perc. +21.7° prob. 9 % 7.8 NNE max 10.6 Grecale 76 % 1009 hPa 6 nubi sparse +22.8° perc. +22.9° prob. 5 % 7.8 NNE max 10.7 Grecale 69 % 1010 hPa 9 nubi sparse +28° perc. +28.3° prob. 7 % 6.1 NNO max 8.2 Maestrale 49 % 1011 hPa 12 nubi sparse +30.3° perc. +30.5° prob. 6 % 15.5 OSO max 11.4 Libeccio 43 % 1010 hPa 15 nubi sparse +28.8° perc. +29.2° Assenti 13.5 O max 13.5 Ponente 49 % 1010 hPa 18 nubi sparse +26.6° perc. +26.6° prob. 6 % 10.9 O max 15.6 Ponente 58 % 1010 hPa 21 cielo sereno +24.9° perc. +25.1° prob. 2 % 6.4 NO max 11.1 Maestrale 66 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 06:26 e tramonta alle ore 19:58

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.