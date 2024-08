Previsioni Meteo Roma: il bollettino per domani sabato 17 agosto

MeteoWeb

Sabato 17 Agosto a Roma si prospetta una giornata caratterizzata da condizioni meteo variabili. Le previsioni meteo indicano una copertura nuvolosa che andrà via via diminuendo nel corso della giornata.

Durante la mattina, il cielo sarà coperto con una percentuale di nuvole che varia tra il 91% e il 94%. Le temperature si manterranno intorno ai 30-32°C, con una percezione di caldo leggermente superiore. Il vento soffierà principalmente da Sud – Sud Ovest con una velocità che varierà tra i 6km/h e i 9,5km/h.

Nel pomeriggio, la situazione non cambierà molto, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100%. Le temperature massime si attesteranno intorno ai 33-34°C, con venti che potranno raggiungere i 17,9km/h provenienti sempre da Sud – Sud Ovest.

In serata, la situazione migliorerà leggermente con una diminuzione della copertura nuvolosa che scenderà fino al 1%. Le temperature si abbasseranno intorno ai 26-27°C, con venti che soffieranno da Ovest – Nord Ovest con una velocità di 7km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Roma indicano una tendenza al miglioramento delle condizioni meteo, con una diminuzione della copertura nuvolosa e delle temperature che si manterranno elevate ma non eccessive. Si consiglia comunque di prestare attenzione alle variazioni improvvisi del meteo e di consultare aggiornamenti costanti.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +26.3° perc. +26.3° Assenti 5.3 NNE max 7.2 Grecale 63 % 1014 hPa 3 cielo coperto +25.6° perc. +25.8° Assenti 3.8 NNO max 5.3 Maestrale 63 % 1013 hPa 6 nubi sparse +26.9° perc. +27.7° Assenti 2.7 NNE max 4.5 Grecale 57 % 1013 hPa 9 cielo coperto +32.2° perc. +32.5° Assenti 9.5 SSO max 9.4 Libeccio 40 % 1013 hPa 12 cielo coperto +34° perc. +34.2° Assenti 15.3 SO max 13.5 Libeccio 35 % 1012 hPa 15 cielo coperto +32.4° perc. +32.8° Assenti 19.1 OSO max 19.1 Libeccio 39 % 1010 hPa 18 nubi sparse +28.2° perc. +29.6° Assenti 13.3 OSO max 18.5 Libeccio 59 % 1011 hPa 21 poche nuvole +25.9° perc. +26.3° prob. 41 % 6.4 N max 7.6 Tramontana 68 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 06:23 e tramonta alle ore 20:03

