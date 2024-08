Previsioni Meteo Romano di Lombardia: il bollettino per domani martedì 27 agosto

MeteoWeb

Martedì 27 Agosto a Romano di Lombardia si prevedono condizioni meteo variabili durante la giornata. La mattina e il pomeriggio saranno caratterizzati da cielo coperto con una copertura nuvolosa che andrà via via diminuendo nel corso della giornata, fino a lasciare spazio a nubi sparse nel tardo pomeriggio e in serata. Le temperature si manterranno elevate, con valori massimi intorno ai 31-32°C nel primo pomeriggio.

Durante la notte, a partire dalle prime ore del mattino, sono attese precipitazioni sotto forma di piogge leggere, con intensità che varierà nel corso delle prime ore del giorno. L’umidità relativa dell’aria si manterrà intorno al 70-80% durante la notte e le prime ore del mattino, per poi diminuire gradualmente nel corso della giornata.

Nel corso della giornata, il vento soffierà a velocità moderate, con raffiche leggere, principalmente provenienti da direzioni settentrionali e occidentali. La pressione atmosferica si manterrà stabile intorno ai 1015-1017hPa.

Le previsioni meteo per i prossimi giorni a Romano di Lombardia indicano un miglioramento delle condizioni atmosferiche, con cielo sereno o poco nuvoloso e temperature che si manterranno elevate ma senza raggiungere i valori massimi registrati nella giornata di Martedì. Si consiglia di monitorare gli aggiornamenti meteo per eventuali variazioni nelle previsioni.

Tutti i dati meteo di Martedì 27 Agosto a Romano di Lombardia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +22° perc. +22° prob. 61 % 4.8 NNE max 5.1 Grecale 66 % 1015 hPa 3 pioggia leggera +20.3° perc. +20.5° 0.47 mm 5.6 NNO max 6.1 Maestrale 80 % 1015 hPa 6 cielo coperto +21.6° perc. +21.9° prob. 75 % 3 ENE max 4.5 Grecale 77 % 1016 hPa 9 cielo coperto +26.6° perc. +26.6° prob. 19 % 5.8 OSO max 4.3 Libeccio 57 % 1017 hPa 12 cielo coperto +30.9° perc. +31.1° prob. 4 % 5.1 S max 6.4 Ostro 42 % 1016 hPa 15 nubi sparse +31.8° perc. +31.6° prob. 1 % 4.2 O max 7.6 Ponente 37 % 1015 hPa 18 nubi sparse +26.6° perc. +26.6° prob. 1 % 9 NO max 9.1 Maestrale 53 % 1014 hPa 21 cielo sereno +23.8° perc. +23.8° prob. 30 % 7.2 ENE max 7.4 Grecale 59 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 06:40 e tramonta alle ore 20:03

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.