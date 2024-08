Previsioni Meteo Romano di Lombardia: il bollettino per domani sabato 17 agosto

MeteoWeb

Sabato 17 Agosto a Romano di Lombardia si prospetta una giornata all’insegna del bel tempo, con cielo sereno e poche nuvole. Le temperature si manterranno piuttosto elevate, con valori che raggiungeranno i 32°C nel primo pomeriggio. Il vento soffierà con intensità variabile da leggera a moderata, proveniente prevalentemente da direzione Sud Ovest.

Nel dettaglio, la mattina si presenterà con poche nuvole e una temperatura che si attesterà intorno ai 27,9°C alle 09:00, per poi salire gradualmente fino a toccare i 30,4°C alle 11:00. Il vento sarà leggero, proveniente da Sud Ovest.

Nel pomeriggio, il cielo resterà sereno con una leggera copertura nuvolosa che non dovrebbe preoccupare. Le temperature saranno elevate, con punte massime attese intorno ai 32°C alle 14:00. Il vento aumenterà leggermente di intensità, mantenendo però caratteristiche di brezza leggera.

La situazione non cambierà significativamente in serata, con cielo sereno e temperature che si abbasseranno gradualmente fino a raggiungere i 20°C verso le 23:00. Possibili deboli piogge sono attese solo nelle ultime ore della giornata, con una probabilità intorno al 5%.

In conclusione, le previsioni meteo per Sabato 17 Agosto a Romano di Lombardia indicano una giornata caratterizzata da bel tempo, con temperature elevate e vento leggero. Le condizioni meteo si mantengono stabili e favorevoli anche per i prossimi giorni, senza variazioni significative all’orizzonte.

Tutti i dati meteo di Sabato 17 Agosto a Romano di Lombardia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 poche nuvole +21.8° perc. +22.1° prob. 44 % 5.4 ONO max 6.7 Maestrale 77 % 1014 hPa 3 nubi sparse +21° perc. +21.3° prob. 4 % 6.8 ONO max 8 Maestrale 79 % 1013 hPa 6 poche nuvole +22.4° perc. +22.8° Assenti 4.8 O max 7.8 Ponente 79 % 1013 hPa 9 cielo sereno +27.9° perc. +29° prob. 13 % 9.1 SO max 8.6 Libeccio 57 % 1013 hPa 12 cielo sereno +31.3° perc. +31.4° prob. 18 % 10.5 SO max 9.4 Libeccio 41 % 1011 hPa 15 cielo sereno +31.8° perc. +31.6° prob. 2 % 9.6 OSO max 14 Libeccio 38 % 1009 hPa 18 cielo sereno +26.9° perc. +27.6° prob. 2 % 6.1 SO max 6.9 Libeccio 54 % 1008 hPa 21 cielo sereno +23.6° perc. +23.6° prob. 7 % 5.5 NO max 6 Maestrale 60 % 1009 hPa Il sole sorge alle ore 06:28 e tramonta alle ore 20:20

