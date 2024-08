Previsioni Meteo Romano di Lombardia: il bollettino per il weekend 16 – 18 Agosto

MeteoWeb

Previsioni Meteo per Romano di Lombardia

Durante il fine settimana a Romano di Lombardia, si prevede un’alternanza di condizioni meteorologiche. Dopo un inizio con cielo sereno e temperature in aumento il Venerdì, il Sabato sarà caratterizzato da cielo coperto e possibili precipitazioni. La Domenica, invece, vedrà piogge moderate e temperature più fresche. Siate preparati per un weekend variabile dal punto di vista meteorologico.

Venerdì 16 Agosto

Notte: Durante la notte a Romano di Lombardia ci sarà una copertura nuvolosa del 88%. Le temperature si manterranno intorno ai +20°C con una leggera brezza proveniente da Ovest – Nord Ovest a 9,1km/h.

Mattina: Al mattino le nuvole si diraderanno, con una copertura nuvolosa intorno al 39%. Le temperature saliranno fino a +22°C con una brezza leggera da Ovest a 6,6km/h.

Pomeriggio: Nel pomeriggio il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa intorno al 12%. Le temperature raggiungeranno i +31,2°C con una brezza leggera da Sud Ovest a 12km/h.

Sera: In serata la copertura nuvolosa aumenterà leggermente al 35%. Le temperature si attesteranno sui +26,9°C con una brezza leggera da Sud Ovest a 5,2km/h. C’è una probabilità del 17% di precipitazioni.

Sabato 17 Agosto

Notte: Durante la notte a Romano di Lombardia ci saranno poche nuvole con una copertura del 13%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +22,4°C con una brezza leggera da Nord – Nord Ovest a 7,2km/h.

Mattina: Al mattino il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa intorno al 7%. Le temperature si attesteranno sui +21,9°C con una brezza leggera da Nord Ovest a 5,1km/h.

Pomeriggio: Nel pomeriggio il cielo sarà coperto al 92%. Le temperature saliranno fino a +26,4°C con una brezza leggera da Ovest – Sud Ovest a 8,1km/h.

Sera: In serata la copertura nuvolosa rimarrà alta al 94%. Le temperature si manterranno intorno ai +27,4°C con una brezza leggera da Sud Ovest a 10,2km/h. C’è una probabilità del 26% di precipitazioni.

Domenica 18 Agosto

Notte: Durante la notte a Romano di Lombardia ci saranno piogge leggere con una copertura nuvolosa del 73%. Le temperature si manterranno intorno ai +20,1°C con una brezza leggera da Nord Ovest a 6,9km/h.

Mattina: Al mattino le piogge leggere continueranno con una copertura nuvolosa al 100%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +20,2°C con una brezza leggera da Nord – Nord Ovest a 5,1km/h.

Pomeriggio: Nel pomeriggio le piogge diventeranno moderate con una copertura nuvolosa al 100%. Le temperature si manterranno intorno ai +20,3°C con una brezza da Nord a 14,5km/h.

Sera: In serata le piogge continueranno con una copertura nuvolosa al 100%. Le temperature si attesteranno sui +18,3°C con una brezza leggera da Ovest – Nord Ovest a 6,8km/h. C’è una probabilità del 96% di precipitazioni.

In conclusione, il fine settimana a Romano di Lombardia sarà caratterizzato da un inizio con cielo sereno e temperature in aumento, seguito da un sabato con cielo coperto e possibili precipitazioni, e infine da una domenica con piogge moderate e temperature più fresche. Siate preparati per un weekend variabile dal punto di vista meteorologico.

