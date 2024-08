Previsioni Meteo Rosignano Marittimo: il bollettino per il weekend 9 – 11 Agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Rosignano Marittimo indicano un fine settimana all’insegna del bel tempo. Le giornate saranno caratterizzate da cieli sereni e temperature gradevoli, con brezze leggere che manterranno l’umidità a livelli confortevoli. Solo in alcune fasce orarie è prevista una leggera copertura nuvolosa, ma senza rischio di precipitazioni. Le temperature si manterranno estive, ideali per godersi una piacevole pausa al mare o all’aria aperta.

Venerdì 9 Agosto

Notte

Durante la notte a Rosignano Marittimo, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa dello 0%. Le temperature si attesteranno intorno ai +23°C, con una leggera brezza proveniente da Est – Nord Est a una velocità di 2,8km/h. L’umidità sarà del 90% e la pressione atmosferica a 1014hPa.

Mattina

La mattina proseguirà con un cielo sereno e una copertura nuvolosa intorno al 5%. Le temperature saliranno fino a +30,1°C, con una percezione di calore di +31,8°C. Il vento soffierà da Ovest – Nord Ovest a una velocità di 5,2km/h, mantenendo l’umidità al 54% e la pressione atmosferica a 1015hPa.

Pomeriggio

Nel pomeriggio il cielo resterà sereno, senza nuvole, e le temperature massime raggiungeranno i +30,9°C con una percezione di calore di +33°C. Il vento aumenterà leggermente, provenendo da Ovest a una velocità di 11,6km/h. L’umidità si manterrà intorno al 53% con una pressione atmosferica costante a 1015hPa.

Sera

La serata sarà all’insegna del cielo sereno, con una temperatura che si attesterà sui +24,5°C. Il vento soffierà da Nord – Nord Ovest a una velocità di 6,2km/h, mantenendo l’umidità al 83% e la pressione atmosferica a 1016hPa.

Sabato 10 Agosto

Notte

Durante la notte a Rosignano Marittimo, il cielo sarà caratterizzato da nubi sparse con una copertura nuvolosa del 45%. Le temperature si manterranno intorno ai +24°C, con una leggera brezza proveniente da Nord Est a una velocità di 5,1km/h. L’umidità sarà dell’82% e la pressione atmosferica a 1016hPa.

Mattina

La mattina inizierà con un cielo coperto e una copertura nuvolosa del 94%. Le temperature si aggireranno intorno ai +23,7°C, con una percezione di calore di +24,2°C. Il vento soffierà da Nord Est a una velocità di 5,6km/h, mantenendo l’umidità all’80% e la pressione atmosferica a 1016hPa.

Pomeriggio

Nel pomeriggio le nubi saranno sparse con una copertura del 55%. Le temperature massime arriveranno a +32,8°C con una percezione di calore di +34,1°C. Il vento sarà proveniente da Ovest – Sud Ovest a una velocità di 11,5km/h. L’umidità si manterrà intorno al 43% con una pressione atmosferica costante a 1017hPa.

Sera

La serata sarà caratterizzata da nubi sparse con una copertura del 74%. Le temperature si attesteranno sui +25,8°C con una leggera brezza proveniente da Nord Est a una velocità di 3,7km/h. L’umidità sarà del 67% e la pressione atmosferica a 1017hPa.

Domenica 11 Agosto

Notte

Durante la notte a Rosignano Marittimo, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa dell’83%. Le temperature si manterranno intorno ai +25,2°C, con una leggera brezza proveniente da Est a una velocità di 4,4km/h. L’umidità sarà del 66% e la pressione atmosferica a 1017hPa.

Mattina

La mattina inizierà con un cielo coperto e una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature si aggireranno intorno ai +25°C, con una percezione di calore di +25,3°C. Il vento soffierà da Est a una velocità di 4,8km/h, mantenendo l’umidità al 65% e la pressione atmosferica a 1017hPa.

Pomeriggio

Nel pomeriggio il cielo resterà coperto con una copertura del 91%. Le temperature massime arriveranno a +32,8°C con una percezione di calore di +34,2°C. Il vento sarà proveniente da Ovest – Sud Ovest a una velocità di 10,3km/h. L’umidità si manterrà intorno al 41% con una pressione atmosferica costante a 1015hPa.

Sera

La serata sarà caratterizzata da un cielo coperto con una copertura del 86%. Le temperature si attesteranno sui +25,4°C con una leggera brezza proveniente da Sud – Sud Est a una velocità di 3,5km/h. L’umidità sarà del 72% e la pressione atmosferica a 1014hPa.

Conclusioni

Il fine settimana a Rosignano Marittimo si preannuncia all’insegna del bel tempo, con cieli sereni e temperature gradevoli. Le brezze leggere accompagneranno le giornate, mantenendo l’umidità a livelli confortevoli. È prevista una leggera copertura nuvolosa solo in alcune fasce orarie, ma senza rischio di precipitazioni. I valori termici si manterranno estivi, ideali per godersi una piacevole pausa al mare o all’aria aperta.

