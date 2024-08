Previsioni Meteo Rosignano Marittimo: tutti i dettagli per domani domenica 18 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 18 Agosto a Rosignano Marittimo indicano condizioni variabili durante la giornata. Al mattino, ci si può aspettare qualche pioggia leggera con una copertura nuvolosa che andrà via via diradandosi nel corso della giornata.

Durante la mattina, la temperatura si attesterà intorno ai 26°C, con una percezione di calore leggermente superiore. Il vento soffierà da Sud – Sud Ovest con una velocità che potrà raggiungere i 12,3km/h. L’umidità sarà del 64% e la pressione atmosferica si manterrà stabile sui 1009hPa.

Nel pomeriggio, le condizioni meteorologiche tenderanno a peggiorare con piogge più intense e una copertura nuvolosa che si farà sempre più densa. La temperatura massima sarà di circa 27°C, con raffiche di vento che potranno superare i 20km/h provenienti da Sud Ovest. L’umidità aumenterà al 58% e la pressione atmosferica si manterrà sui 1007hPa.

In serata, la situazione migliorerà leggermente con un cielo che si libererà dalle nuvole e una diminuzione delle precipitazioni. La temperatura si attesterà intorno ai 24°C, con venti provenienti da Ovest con una velocità di circa 17,5km/h. L’umidità si manterrà intorno al 68% e la pressione atmosferica sarà stabile sui 1007hPa.

In conclusione, le previsioni del tempo per Rosignano Marittimo indicano una giornata instabile con piogge intermittenti e un cielo che alternerà momenti nuvolosi a schiarite. È consigliabile prestare attenzione alle variazioni meteorologiche e munirsi di un ombrello nel caso in cui si prevedano precipitazioni. Resta aggiornato sulle condizioni meteo per i prossimi giorni per pianificare al meglio le tue attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Domenica 18 Agosto a Rosignano Marittimo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +22° perc. +22.4° prob. 25 % 0.3 ESE max 4.1 Scirocco 83 % 1010 hPa 4 pioggia leggera +21.6° perc. +22° 0.13 mm 3.1 SE max 5.4 Scirocco 84 % 1009 hPa 7 pioggia leggera +24° perc. +24.4° 0.43 mm 6.2 SE max 9.7 Scirocco 75 % 1009 hPa 10 pioggia moderata +26.5° perc. +26.5° 1.77 mm 12.3 SSO max 16.9 Libeccio 63 % 1009 hPa 13 cielo coperto +26.9° perc. +27.7° prob. 44 % 18.1 OSO max 26.1 Libeccio 57 % 1007 hPa 16 cielo coperto +26.1° perc. +26.1° prob. 31 % 28.2 O max 34.7 Ponente 58 % 1007 hPa 19 cielo sereno +24° perc. +24° prob. 15 % 21.3 O max 32.7 Ponente 62 % 1007 hPa 22 pioggia leggera +22.4° perc. +22.5° 0.2 mm 8.9 O max 18.6 Ponente 70 % 1007 hPa Il sole sorge alle ore 06:30 e tramonta alle ore 20:12

