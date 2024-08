Previsioni Meteo Rosignano Marittimo: tutti i dettagli per domani venerdì 30 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 30 Agosto a Rosignano Marittimo indicano condizioni di bel tempo per l’intera giornata. La copertura nuvolosa sarà quasi assente, con un cielo sereno che accompagnerà la cittadina toscana per tutto il giorno.

Durante la notte, il cielo sarà sereno con temperature che si attesteranno intorno ai 23°C. La velocità del vento sarà leggera, proveniente prevalentemente da direzione Nord – Nord Est.

Al sorgere del sole, il cielo resterà sereno e le temperature inizieranno a salire, raggiungendo i 28°C durante la mattinata. La brezza leggera proveniente da Nord favorirà un clima piacevole e asciutto.

Nel pomeriggio, il termometro potrà superare i 30°C, con una leggera intensificazione della velocità del vento che potrà arrivare fino a 21,2km/h da Ovest – Nord Ovest. Non sono previste precipitazioni e l’umidità si manterrà intorno al 44%.

Anche in serata le condizioni meteo resteranno stabili, con temperature intorno ai 24°C e una leggera brezza che soffierà da Nord – Nord Ovest.

In base alla situazione attesa per i prossimi giorni, è probabile che il bel tempo continui a caratterizzare il clima a Rosignano Marittimo anche nei giorni successivi. Le temperature dovrebbero rimanere piuttosto elevate, con cieli sereni e venti leggeri. Si consiglia di prestare attenzione alle temperature elevate, soprattutto nelle ore centrali della giornata, e di proteggersi adeguatamente dai raggi solari.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +23.2° perc. +23.3° Assenti 6 NNE max 6.6 Grecale 66 % 1016 hPa 4 cielo sereno +22.5° perc. +22.6° Assenti 6 NE max 6.2 Grecale 65 % 1015 hPa 7 cielo sereno +25.6° perc. +25.6° Assenti 5.5 NE max 6.7 Grecale 56 % 1016 hPa 10 cielo sereno +29.8° perc. +29.9° Assenti 5.2 NO max 8.2 Maestrale 44 % 1016 hPa 13 cielo sereno +30.6° perc. +31.2° Assenti 14.3 ONO max 14.6 Maestrale 45 % 1015 hPa 16 cielo sereno +28.3° perc. +29.2° Assenti 13.1 NO max 20.4 Maestrale 54 % 1014 hPa 19 cielo sereno +24.3° perc. +24.7° Assenti 5.7 NNO max 8.3 Maestrale 73 % 1015 hPa 22 cielo sereno +23.6° perc. +24° Assenti 6 NNE max 7 Grecale 76 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:43 e tramonta alle ore 19:52

