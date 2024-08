Previsioni Meteo Rosignano Marittimo: tutti i dettagli per domani venerdì 9 agosto

MeteoWeb

Venerdì 9 Agosto a Rosignano Marittimo si prospetta una giornata all’insegna del bel tempo, con cielo sereno e temperature piuttosto elevate. Le previsioni meteo indicano una copertura nuvolosa quasi assente per l’intera giornata, con un leggero aumento delle nubi sparse solo in serata.

Le temperature si manterranno elevate, con valori che oscilleranno tra i +22,5°C e i +30,8°C. La temperatura percepita sarà leggermente superiore a quella effettiva, garantendo una sensazione di caldo costante durante tutta la giornata.

Il vento soffierà prevalentemente da Ovest, con intensità variabile tra i 3,5km/h e i 19,1km/h. Le raffiche di vento saranno deboli, garantendo una brezza leggera che contribuirà a mitigare il caldo estivo.

L’umidità si manterrà costante intorno al 55-92%, mentre la pressione atmosferica sarà stabile a 1014-1016hPa.

In conclusione, le previsioni meteo per Venerdì 9 Agosto a Rosignano Marittimo indicano condizioni di bel tempo, con cielo sereno e temperature elevate. Si consiglia di prestare attenzione alle ore più calde della giornata e di proteggersi adeguatamente dai raggi solari. Per i prossimi giorni, si prevede un mantenimento delle condizioni meteo stabili, con temperature che potrebbero aumentare leggermente.

Tutti i dati meteo di Venerdì 9 Agosto a Rosignano Marittimo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +23° perc. +23.8° Assenti 3.6 E max 3.9 Levante 92 % 1014 hPa 4 nubi sparse +22.5° perc. +23.2° Assenti 5 ENE max 4.9 Grecale 91 % 1014 hPa 7 cielo sereno +26.5° perc. +26.5° Assenti 4.5 NNE max 5.1 Grecale 70 % 1015 hPa 10 cielo sereno +30.8° perc. +33° Assenti 9 O max 6.9 Ponente 54 % 1015 hPa 13 cielo sereno +30.6° perc. +33.6° Assenti 19.1 O max 15.9 Ponente 58 % 1014 hPa 16 cielo sereno +29.5° perc. +32° Assenti 15.7 ONO max 18.7 Maestrale 60 % 1014 hPa 19 cielo sereno +25.4° perc. +26° Assenti 5 ONO max 6.2 Maestrale 79 % 1015 hPa 22 nubi sparse +24.6° perc. +25.2° Assenti 1.1 NE max 2.9 Grecale 82 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:20 e tramonta alle ore 20:26

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.