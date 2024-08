Previsioni Meteo Rossano: tutti i dettagli per domani giovedì 29 agosto

MeteoWeb

Giovedì 29 Agosto a Rossano si prospetta una giornata caratterizzata da piogge leggere e nuvolosità variabile. Le temperature si manterranno piuttosto miti, con valori che oscilleranno tra i +20,9°C e i +30,8°C. Il vento soffierà prevalentemente da direzione Sud – Sud Ovest con intensità variabile tra i 4km/h e i 23,4km/h. L’umidità relativa dell’aria si manterrà intorno al 40-76% con una pressione atmosferica stabile sui 1015-1016hPa.

Nelle prime ore del mattino, a partire dalla mezzanotte, è prevista pioggia leggera con una copertura nuvolosa del 70% e temperature intorno ai +22°C. Man mano che il giorno avanza, la probabilità di precipitazioni diminuirà, con un aumento della nuvolosità che si attenuerà verso il pomeriggio. Durante le ore centrali della giornata, il cielo si presenterà sereno con una copertura nuvolosa intorno al 5-8% e temperature che raggiungeranno i +30,8°C.

Nel pomeriggio, a partire dalle 13:00, è previsto un nuovo aumento della copertura nuvolosa con piogge leggere e una probabilità di precipitazioni intorno al 30-49%. Le temperature si manterranno intorno ai +27-30°C con venti che potranno raggiungere i 23km/h provenienti da direzioni variabili.

In serata, a partire dalle 18:00, le piogge leggere torneranno a interessare la zona con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100%. Le temperature si attesteranno intorno ai +20-21°C con venti che si manterranno moderati intorno ai 10-16km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Giovedì 29 Agosto a Rossano indicano una giornata instabile con alternanza di piogge leggere e schiarite. Si consiglia di prestare attenzione alle variazioni del meteo e di tenere d’occhio gli aggiornamenti per eventuali cambiamenti repentini nelle condizioni atmosferiche.

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +22° perc. +21.8° 0.17 mm 4.8 SSO max 6.3 Libeccio 60 % 1016 hPa 3 pioggia leggera +21.8° perc. +21.5° 0.11 mm 7.6 SO max 8.5 Libeccio 56 % 1016 hPa 6 poche nuvole +25.7° perc. +25.5° prob. 20 % 4 OSO max 5.9 Libeccio 45 % 1016 hPa 9 cielo sereno +29.8° perc. +29.2° prob. 1 % 7.8 NE max 6.6 Grecale 37 % 1016 hPa 12 pioggia leggera +30.7° perc. +30.3° 0.13 mm 8.5 ENE max 9.3 Grecale 38 % 1015 hPa 15 pioggia leggera +27° perc. +27.7° 0.62 mm 12.3 OSO max 21.1 Libeccio 54 % 1015 hPa 18 pioggia leggera +21.4° perc. +21.5° 0.18 mm 16.9 OSO max 23.4 Libeccio 73 % 1015 hPa 21 pioggia leggera +21.4° perc. +21.4° 0.42 mm 7.4 SSO max 9.2 Libeccio 70 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:22 e tramonta alle ore 19:25

