Previsioni Meteo Rossano: tutti i dettagli per domani lunedì 26 agosto

Le previsioni meteo a Rossano per Lunedì 26 Agosto prevedono condizioni variabili durante la giornata. Al mattino, il cielo sarà parzialmente nuvoloso con una copertura nuvolosa che varierà dal 13% al 31%. Le temperature si manterranno intorno ai +28°C fino a salire fino a +34°C nelle ore centrali della giornata. La percezione della temperatura sarà leggermente inferiore, oscillando tra i +28°C e i +33°C. Il vento soffierà a una velocità compresa tra i 9km/h e i 10,5km/h, provenendo prevalentemente da direzioni nordiche, come Nord, Nord Est e Nord Ovest. L’umidità si manterrà intorno al 30-32% con una pressione atmosferica di 1010-1011hPa.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà per lo più sereno con una copertura nuvolosa che oscillerà tra l’8% e il 23%. Le temperature caleranno leggermente, attestandosi intorno ai +30°C. Il vento continuerà a soffiare a una velocità compresa tra i 6km/h e i 9,3km/h, principalmente da direzioni ovest-nord ovest. L’umidità aumenterà fino al 39-45% con una pressione atmosferica costante di 1010hPa.

In serata, il cielo si coprirà nuovamente con una copertura nuvolosa che raggiungerà l’80-90%. Le temperature si manterranno intorno ai +25°C. Il vento sarà più leggero, con velocità tra i 2,4km/h e i 8,7km/h, provenendo sempre da direzioni ovest-sud ovest. L’umidità aumenterà fino al 60-62% con una pressione atmosferica stabile di 1012-1013hPa.

In conclusione, Lunedì 26 Agosto a Rossano si prevede una giornata con condizioni meteo variabili, con alternanza di cielo sereno e nuvolosità. Le temperature si manterranno elevate durante il giorno, con un lieve calo in serata. Il vento sarà moderato nelle ore centrali della giornata, per poi diminuire di intensità nelle ore serali. L’umidità aumenterà gradualmente nel corso della giornata, mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile. Per i prossimi giorni, si prevede un mantenimento delle condizioni meteo simili, con temperature elevate e cielo variabile.

V (km/h) Umidità Pressione 0 poche nuvole +24.7° perc. +24.7° Assenti 11.5 OSO max 14.2 Libeccio 56 % 1012 hPa 3 nubi sparse +24.5° perc. +24.4° Assenti 12.6 OSO max 15.3 Libeccio 52 % 1011 hPa 6 nubi sparse +28.2° perc. +28.1° Assenti 10 OSO max 14 Libeccio 43 % 1011 hPa 9 poche nuvole +33° perc. +32.3° Assenti 9.2 N max 13.4 Tramontana 32 % 1011 hPa 12 poche nuvole +34.2° perc. +33.2° Assenti 10.5 NNE max 14.8 Grecale 28 % 1010 hPa 15 poche nuvole +31.6° perc. +31.5° prob. 19 % 8.9 ONO max 14.2 Maestrale 39 % 1010 hPa 18 poche nuvole +25.9° perc. +26.1° prob. 14 % 9.5 O max 11.7 Ponente 60 % 1011 hPa 21 cielo coperto +25.2° perc. +25.4° prob. 6 % 4 OSO max 6.4 Libeccio 60 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 06:19 e tramonta alle ore 19:29

