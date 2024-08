Previsioni Meteo Rovigo: il bollettino per domani lunedì 12 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo a Rovigo per Lunedì 12 Agosto prevedono una giornata caratterizzata da nubi sparse al mattino, con una copertura nuvolosa che andrà via via diminuendo nel corso della giornata. Le temperature si manterranno elevate, con valori massimi che potranno superare i +36°C nel primo pomeriggio.

Durante la mattina, la copertura nuvolosa sarà intorno al 60%, con temperature che si attesteranno intorno ai +30°C. Il vento soffierà da Nord – Nord Ovest a una velocità di circa 3-4km/h.

Nel pomeriggio, le nubi si diraderanno e il cielo si presenterà per lo più sereno. Le temperature aumenteranno, con valori massimi che potranno raggiungere i +36°C. Il vento sarà sempre proveniente da Nord Ovest, con intensità intorno ai 6-7km/h.

In serata, la copertura nuvolosa diminuirà ulteriormente, con un cielo prevalentemente sereno. Le temperature si manterranno elevate, attorno ai +27°C, mentre il vento proveniente da Sud – Sud Est soffierà a una velocità di circa 6-7km/h.

In base alla situazione attesa per i prossimi giorni a Rovigo, è probabile che le temperature rimarranno elevate e il cielo generalmente sereno, con possibili variazioni nella copertura nuvolosa. Si consiglia di prestare attenzione alle temperature elevate e di adottare le dovute precauzioni per evitare colpi di calore e disidratazione.

Tutti i dati meteo di Lunedì 12 Agosto a Rovigo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +24.5° perc. +24.4° Assenti 4.8 NE max 4.8 Grecale 54 % 1014 hPa 4 nubi sparse +23.6° perc. +23.5° Assenti 5.4 NNE max 5.6 Grecale 57 % 1013 hPa 7 nubi sparse +28.5° perc. +29.1° Assenti 2.8 NNE max 2.9 Grecale 51 % 1014 hPa 10 nubi sparse +33.8° perc. +34.8° Assenti 4.2 NNO max 4 Maestrale 39 % 1013 hPa 13 poche nuvole +36° perc. +37.7° Assenti 6.8 NO max 7.1 Maestrale 36 % 1011 hPa 16 nubi sparse +35.6° perc. +37.6° prob. 1 % 3.5 N max 5.5 Tramontana 38 % 1010 hPa 19 nubi sparse +28.3° perc. +29° Assenti 10.3 SSE max 15.2 Scirocco 52 % 1011 hPa 22 nubi sparse +26.6° perc. +26.6° Assenti 3.2 SE max 4.5 Scirocco 53 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 06:14 e tramonta alle ore 20:19

