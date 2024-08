Previsioni Meteo Rovigo: tutti i dettagli per domani martedì 27 agosto

MeteoWeb

Martedì 27 Agosto a Rovigo si prospetta una giornata all’insegna del bel tempo, con cielo sereno o poco nuvoloso per gran parte della giornata. Le temperature si manterranno piuttosto elevate, con valori massimi che potranno superare i +32°C nelle ore centrali del giorno. Il vento soffierà principalmente da nord-est con intensità variabile, mentre l’umidità relativa dell’aria si attesterà su valori intorno al 40-50%.

Nel dettaglio, la mattina si presenterà con cielo sereno e temperature in rapida ascesa, con valori che potranno superare i +30°C già nelle prime ore del giorno. Il vento sarà moderato da nord-est, mentre l’umidità si manterrà intorno al 40-50%.

Nel pomeriggio, il cielo si coprirà leggermente con la comparsa di nubi sparse, ma senza fenomeni di instabilità previsti. Le temperature massime si attesteranno intorno ai +32°C, con vento sempre proveniente da est-nord-est e umidità relativa intorno al 40-50%.

In serata, il cielo si manterrà parzialmente nuvoloso, con temperature in lieve calo ma comunque piuttosto miti. Il vento perderà di intensità provenendo da diverse direzioni, mentre l’umidità relativa dell’aria si manterrà su valori intorno al 60%.

In conclusione, le previsioni meteo per Martedì 27 Agosto a Rovigo indicano condizioni di bel tempo con temperature elevate e vento moderato. Le prossime giornate si prevedono all’insegna della stabilità atmosferica, con cieli generalmente sereni e temperature che si manterranno sopra la media stagionale. Restate aggiornati per ulteriori dettagli sulle previsioni del tempo a Rovigo.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +22.3° perc. +22.6° prob. 17 % 12.9 NNE max 28.1 Grecale 74 % 1014 hPa 4 cielo sereno +21.1° perc. +21.2° prob. 5 % 9.7 NE max 13.7 Grecale 76 % 1014 hPa 7 cielo sereno +25.1° perc. +25.2° prob. 7 % 12.9 NNE max 20.9 Grecale 58 % 1016 hPa 10 cielo sereno +30.3° perc. +30.6° prob. 1 % 15.3 ENE max 18.1 Grecale 44 % 1016 hPa 13 nubi sparse +32.6° perc. +32.6° Assenti 15.5 ENE max 14.3 Grecale 37 % 1015 hPa 16 nubi sparse +31.5° perc. +31.3° Assenti 15.2 NE max 18.1 Grecale 38 % 1013 hPa 19 cielo sereno +25.2° perc. +25.3° prob. 1 % 5.4 E max 5.9 Levante 57 % 1015 hPa 22 nubi sparse +23.7° perc. +23.8° Assenti 2.7 O max 3.6 Ponente 62 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:32 e tramonta alle ore 19:54

