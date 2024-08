Previsioni Meteo Ruvo di Puglia: il bollettino per domani domenica 4 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 4 Agosto a Ruvo di Puglia indicano condizioni generalmente stabili durante la giornata. La mattina e il pomeriggio saranno caratterizzati da cielo sereno con una leggera presenza di nuvole sparse, mentre dalla sera in poi si potrebbero verificare precipitazioni leggere.

Durante la mattina, il cielo sarà prevalentemente sereno con una copertura nuvolosa intorno all’8%. Le temperature si attesteranno intorno ai 29-30°C, con una percezione di calore leggermente superiore. Il vento soffierà da Nord – Nord Est a una velocità di circa 12-17km/h, garantendo una piacevole brezza. L’umidità sarà intorno al 46-47% con una pressione atmosferica di 1010hPa.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà sereno con una copertura nuvolosa quasi assente. Le temperature massime raggiungeranno i 30-31°C, con una percezione di calore che potrebbe superare i 31°C. Il vento sarà sempre proveniente da Nord Est, con raffiche leggere intorno ai 15-19km/h. L’umidità si manterrà intorno al 45-49% con una pressione atmosferica stabile a 1009-1010hPa.

Nella sera, la situazione potrebbe cambiare leggermente con l’aumento della copertura nuvolosa. Le temperature si abbasseranno leggermente, attestandosi intorno ai 26-28°C. Il vento proveniente da Nord Ovest potrebbe intensificarsi leggermente, con raffiche intorno ai 11-17km/h. L’umidità aumenterà fino al 54-56% con una pressione atmosferica costante a 1010hPa.

In conclusione, le previsioni meteo per Domenica 4 Agosto a Ruvo di Puglia indicano una giornata all’insegna del bel tempo, con temperature estive e venti moderati. Tuttavia, è consigliabile tenere d’occhio l’evolversi delle condizioni atmosferiche, in particolare nel tardo pomeriggio e sera, quando potrebbero verificarsi precipitazioni leggere.

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +24.3° perc. +24.8° Assenti 8.1 N max 12.4 Tramontana 75 % 1009 hPa 4 nubi sparse +23.8° perc. +24.2° Assenti 4.6 OSO max 5 Libeccio 74 % 1009 hPa 7 poche nuvole +27.8° perc. +28.4° Assenti 5.8 NO max 5.7 Maestrale 52 % 1010 hPa 10 cielo sereno +30.3° perc. +30.7° Assenti 16.9 NNE max 15.4 Grecale 45 % 1010 hPa 13 cielo sereno +30.4° perc. +31.5° Assenti 18.8 NE max 13.4 Grecale 49 % 1009 hPa 16 cielo sereno +29.1° perc. +29.8° prob. 18 % 12.4 NE max 11.4 Grecale 50 % 1008 hPa 19 nubi sparse +27.4° perc. +28.1° prob. 30 % 12.9 NO max 17.3 Maestrale 54 % 1010 hPa 22 nubi sparse +26.2° perc. +26.2° Assenti 7.1 NNO max 8.9 Maestrale 56 % 1010 hPa Il sole sorge alle ore 05:55 e tramonta alle ore 20:03

