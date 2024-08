Previsioni Meteo Ruvo di Puglia: tutti i dettagli per il weekend 9 – 11 Agosto

MeteoWeb

Condizioni meteo a Ruvo di Puglia per il weekend: cielo sereno o poco nuvoloso, temperature in aumento fino a +32°C di giorno e attorno ai +25°C di notte. Brezza leggera proveniente da varie direzioni. Umidità intorno al 50% senza precipitazioni significative. Consigliati protezione dal caldo e attenzione ai raggi solari per via dell’assenza di nuvole.

Venerdì 9 Agosto

Nella notte a Ruvo di Puglia, il cielo sarà sereno con una temperatura di +25,8°C e una leggera brezza proveniente da Ovest – Nord Ovest con velocità di 8,8km/h. La copertura nuvolosa sarà del 37% e l’umidità del 55% con pressione atmosferica a 1013hPa.

Durante la mattina, il cielo resterà sereno con temperature in aumento. Alle 06:00 si registreranno +26,6°C con una brezza leggera da Ovest – Nord Ovest a 10,7km/h. Alle 09:00 la temperatura salirà a +30,4°C con una brezza più sostenuta a 13,4km/h proveniente da Nord – Nord Ovest.

Nel pomeriggio il cielo sarà sempre sereno con temperature elevate. Alle 12:00 si raggiungerà +31,5°C con una brezza vivace da Nord – Nord Est a 20,4km/h. Alle 15:00 la temperatura sarà di +30°C con una brezza vivace a 21,4km/h proveniente da Nord – Nord Est.

In serata, il cielo resterà sereno con un leggero aumento della copertura nuvolosa. Alle 18:00 si registreranno +27,8°C con una brezza vivace da Nord a 19,4km/h. Alle 21:00 la temperatura sarà di +26,3°C con una brezza leggera da Nord a 9,3km/h.

Sabato 10 Agosto

Durante la notte a Ruvo di Puglia, il cielo presenterà nubi sparse con una temperatura di +25,6°C e una brezza vivace da Ovest a 12,9km/h. La copertura nuvolosa sarà del 27% e l’umidità del 56% con pressione atmosferica a 1015hPa.

Nella mattinata, il cielo avrà poche nuvole con temperature in aumento. Alle 06:00 si registreranno +27,7°C con una brezza vivace da Ovest – Nord Ovest a 16,7km/h. Alle 10:00 la temperatura salirà a +31,2°C con una brezza vivace a 17,2km/h proveniente da Nord.

Durante il pomeriggio il cielo presenterà nubi sparse con temperature elevate. Alle 14:00 si raggiungerà +31,8°C con una brezza vivace da Nord – Nord Est a 16,2km/h. Alle 17:00 la temperatura sarà di +30,5°C con una brezza a 12,8km/h proveniente da Nord.

In serata, il cielo sarà sereno con una leggera aumento della copertura nuvolosa. Alle 20:00 si registreranno +27,6°C con una brezza vivace da Nord a 12,5km/h. Alle 23:00 la temperatura sarà di +27,3°C con una brezza vivace da Nord Ovest a 9,9km/h.

Domenica 11 Agosto

Durante la notte a Ruvo di Puglia, il cielo sarà sereno con una temperatura di +27,3°C e una brezza vivace da Ovest – Nord Ovest a 13,4km/h. La copertura nuvolosa sarà del 0% e l’umidità del 47% con pressione atmosferica a 1017hPa.

Nella mattinata, il cielo resterà sereno con temperature in aumento. Alle 06:00 si registreranno +28,2°C con una brezza vivace da Nord Ovest a 13,5km/h. Alle 10:00 la temperatura salirà a +31,8°C con una brezza a 13,9km/h proveniente da Nord – Nord Est.

Durante il pomeriggio il cielo sarà sempre sereno con temperature elevate. Alle 14:00 si raggiungerà +32,1°C con una brezza a 14,1km/h proveniente da Nord Est. Alle 17:00 la temperatura sarà di +30,7°C con una brezza leggera a 10,5km/h proveniente da Nord – Nord Est.

In serata, il cielo resterà sereno con una leggera diminuzione della temperatura. Alle 20:00 si registreranno +27,6°C con una brezza leggera da Nord – Nord Est a 4,9km/h. Alle 23:00 la temperatura sarà di +26,6°C con una brezza vivace da Ovest – Nord Ovest a 2,7km/h.

Conclusioni

Il fine settimana a Ruvo di Puglia si prospetta con condizioni meteo stabili e temperature elevate. Le giornate saranno caratterizzate da cielo sereno o con poche nubi, con una leggera brezza proveniente da diverse direzioni. Le temperature massime si attesteranno intorno ai +32°C durante il giorno, mentre durante la notte si manterranno intorno ai +25°C. L’umidità relativa sarà moderata, con valori intorno al 50%, e non sono previste precipitazioni significative. Si consiglia di proteggersi adeguatamente dal caldo e di prestare attenzione ai raggi solari, vista l’assenza di nuvole che potrebbero attenuarne l’intensità.

