Previsioni Meteo Salerno: tutti i dettagli per il weekend 23 – 25 Agosto

MeteoWeb

Venerdì 23 Agosto a Salerno si prevede una giornata con cielo sereno al mattino e poche nuvole nel pomeriggio, con temperature fino a +32°C. In serata aumenterà la nuvolosità e sono previste piogge leggere. Sabato 24 Agosto il cielo sarà parzialmente coperto con possibili piogge leggere. Domenica 25 Agosto il cielo sarà coperto con temperature intorno ai +32°C. Preparatevi a un fine settimana con variazioni meteorologiche a Salerno.

Venerdì 23 Agosto

Notte

Durante la notte a Salerno, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa dello 0%. Le temperature si manterranno intorno ai +26°C, con una leggera brezza proveniente da Est – Sud Est a una velocità di circa 2,7km/h. L’umidità sarà del 75% e la pressione atmosferica si attesterà sui 1013hPa.

Mattina

La mattina di Venerdì a Salerno si prevede un cielo sereno con copertura nuvolosa dello 0%. Le temperature saliranno fino a +31°C, con un aumento dell’umidità al 52%. Il vento soffierà da Sud Ovest a una velocità di 7km/h.

Pomeriggio

Nel pomeriggio, il cielo sarà per lo più sereno con una leggera presenza di poche nuvole (12%). Le temperature massime raggiungeranno i +32°C, con una leggera brezza proveniente da Sud Ovest a una velocità di 12,3km/h. L’umidità salirà al 54%.

Sera

In serata, la situazione meteorologica a Salerno vedrà un aumento della copertura nuvolosa (24%) e la presenza di piogge leggere. Le temperature si attesteranno intorno ai +28°C, con una leggera brezza proveniente da Nord a una velocità di 6,6km/h. L’umidità sarà del 68%.

Sabato 24 Agosto

Notte

Durante la notte tra Venerdì e Sabato, il cielo sarà ancora sereno con una copertura nuvolosa del 2%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +26°C, con una leggera brezza proveniente da Nord a una velocità di 2,3km/h.

Mattina

Sabato mattina a Salerno si prevede una leggera presenza di nubi sparse con una copertura del 25%. Le temperature saliranno fino a +30°C, con un aumento dell’umidità al 59%. Il vento soffierà da Sud – Sud Ovest a una velocità di 2,3km/h.

Pomeriggio

Nel pomeriggio, il cielo sarà parzialmente coperto con una copertura nuvolosa del 49%. Le temperature massime raggiungeranno i +32°C, con una brezza leggera proveniente da Sud Ovest a una velocità di 13,5km/h. L’umidità sarà del 50%.

Sera

In serata, la situazione meteorologica a Salerno vedrà un aumento della copertura nuvolosa (98%) e il cielo sarà coperto. Le temperature si attesteranno intorno ai +28°C, con una leggera brezza proveniente da Nord Est a una velocità di 4,9km/h. L’umidità sarà del 58%.

Domenica 25 Agosto

Notte

Durante la notte tra Sabato e Domenica, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 96%. Le temperature si manterranno intorno ai +27°C, con una leggera brezza proveniente da Est – Nord Est a una velocità di 2,8km/h.

Mattina

Domenica mattina a Salerno si prevede un cielo coperto con una copertura nuvolosa del 66%. Le temperature saliranno fino a +31°C, con un aumento dell’umidità al 47%. Il vento soffierà da Ovest – Sud Ovest a una velocità di 7,3km/h.

Pomeriggio

Nel pomeriggio, il cielo sarà parzialmente coperto con una copertura nuvolosa del 73%. Le temperature massime raggiungeranno i +32°C, con una brezza proveniente da Sud Ovest a una velocità di 15,8km/h. L’umidità sarà del 46%.

Sera

In serata, la situazione meteorologica a Salerno vedrà un aumento della copertura nuvolosa (99%) e il cielo sarà coperto. Le temperature si attesteranno intorno ai +29°C, con una brezza leggera proveniente da Nord – Nord Ovest a una velocità di 7,6km/h. L’umidità sarà del 52%.

In conclusione, il fine settimana a Salerno si prospetta con una variazione delle condizioni meteorologiche, passando da una giornata soleggiata a Venerdì, a una più nuvolosa con possibili piogge leggere Sabato, per poi culminare in una giornata nuvolosa con temperature gradevoli Domenica. Siate preparati per affrontare le diverse condizioni atmosferiche durante il fine settimana a Salerno.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.