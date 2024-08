Previsioni Meteo Salsomaggiore Terme: tutti i dettagli per domani martedì 20 agosto

MeteoWeb

Martedì 20 Agosto a Salsomaggiore Terme si prevedono condizioni meteo stabili e piacevoli. Le temperature si manterranno su valori estivi, con cielo prevalentemente sereno durante la giornata.

Durante la mattina, il cielo sarà caratterizzato da nubi sparse con una copertura nuvolosa che varierà tra il 28% e il 42%. Le temperature si attesteranno tra i +20,2°C e i +26,7°C, con una leggera brezza che soffierà da diverse direzioni. L’umidità si manterrà intorno al 63-82%.

Nel pomeriggio, le nubi si diraderanno ulteriormente, con una copertura nuvolosa che oscillerà tra il 13% e il 53%. Le temperature massime saranno di circa +29,5°C. Il vento sarà una brezza leggera proveniente prevalentemente da nord-est, con un’umidità che si manterrà intorno al 45-48%.

In serata, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa pari allo 0%. Le temperature si abbasseranno leggermente, attestandosi intorno ai +21,3°C. Il vento sarà ancora una brezza leggera che soffierà da sud-ovest.

In conclusione, le previsioni meteo per Martedì 20 Agosto a Salsomaggiore Terme indicano una giornata estiva con temperature gradevoli e cielo per lo più sereno. Le condizioni meteo si manterranno stabili anche nei prossimi giorni, con temperature che si manterranno su valori simili e cielo prevalentemente sereno.

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +17.9° perc. +18.1° Assenti 4.9 SSO max 4.9 Libeccio 90 % 1013 hPa 3 nubi sparse +18° perc. +18.2° Assenti 5.9 OSO max 5.8 Libeccio 89 % 1012 hPa 6 nubi sparse +20.2° perc. +20.4° Assenti 4.8 SO max 6.3 Libeccio 82 % 1012 hPa 9 nubi sparse +25° perc. +25.2° Assenti 4.9 N max 4.5 Tramontana 63 % 1012 hPa 12 nubi sparse +29° perc. +29.4° prob. 6 % 8.9 NE max 10 Grecale 48 % 1011 hPa 15 nubi sparse +29.5° perc. +29.8° prob. 10 % 7.6 NNE max 8.6 Grecale 46 % 1010 hPa 18 nubi sparse +24.8° perc. +25° prob. 10 % 4 NE max 4.8 Grecale 65 % 1010 hPa 21 cielo sereno +21.9° perc. +22.1° Assenti 7.8 SSO max 7.6 Libeccio 74 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 06:32 e tramonta alle ore 20:13

