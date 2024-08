Previsioni Meteo San Cataldo: tutti i dettagli per domani mercoledì 14 agosto

MeteoWeb

Mercoledì 14 Agosto a San Cataldo si prospetta una giornata caratterizzata da condizioni meteo stabili e soleggiate. Le previsioni del tempo indicano cielo sereno per l’intera giornata, con una copertura nuvolosa che si attesterà intorno allo 0%. Le temperature massime raggiungeranno i +34,8°C nel primo pomeriggio, con una sensazione termica che si manterrà costantemente intorno ai +34-35°C. Il vento soffierà prevalentemente da direzione Est – Sud Est con intensità variabile tra i 1,7 e i 11,1 km/h, caratterizzato da brezze leggere.

Nel dettaglio, la mattinata si presenterà con cielo sereno e temperature in rapida ascesa, con valori che supereranno i +30°C già dalle prime ore del giorno. Nel primo pomeriggio si raggiungerà il picco massimo di calore, con temperature che si manterranno elevate fino al tardo pomeriggio. Nel corso della serata, le temperature tenderanno a diminuire gradualmente, ma si manterranno comunque piacevoli, con valori intorno ai +27-28°C.

Le condizioni di umidità si manterranno intorno al 30-40%, mentre la pressione atmosferica si attesterà sui 1012-1014hPa.

In base alla situazione meteo attesa per i prossimi giorni a San Cataldo, si prevede un mantenimento delle condizioni di bel tempo e stabilità atmosferica, con cielo sereno e temperature che si manterranno elevate. È consigliabile prestare attenzione alle ore più calde della giornata per evitare eccessiva esposizione al sole e mantenere un adeguato livello di idratazione.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 14 Agosto a San Cataldo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +26.4° perc. +26.4° Assenti 6.2 NO max 6.7 Maestrale 55 % 1012 hPa 4 cielo sereno +25.9° perc. +26° Assenti 7.5 NO max 8.3 Maestrale 58 % 1012 hPa 7 cielo sereno +31.4° perc. +31.5° Assenti 3.7 N max 7.4 Tramontana 40 % 1012 hPa 10 cielo sereno +34.4° perc. +34.2° Assenti 2.5 ESE max 9.7 Scirocco 32 % 1013 hPa 13 cielo sereno +34.7° perc. +34.2° Assenti 3.1 NE max 10.9 Grecale 30 % 1012 hPa 16 cielo sereno +32.9° perc. +32.3° Assenti 4.1 NE max 8.8 Grecale 33 % 1012 hPa 19 cielo sereno +27.3° perc. +27.9° Assenti 5.7 ONO max 5.8 Maestrale 53 % 1013 hPa 22 cielo sereno +27.3° perc. +27.3° Assenti 6.9 NO max 6.9 Maestrale 44 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:16 e tramonta alle ore 19:50

