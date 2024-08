Previsioni Meteo San Cataldo: tutti i dettagli per domani mercoledì 7 agosto

MeteoWeb

Mercoledì 7 Agosto a San Cataldo si prospetta una giornata con condizioni meteo variegate. Al mattino il cielo sarà sereno, con una temperatura che si attesterà intorno ai +27,6°C alle 06:00, per poi salire gradualmente fino a raggiungere i +32,9°C alle 11:00. Nel pomeriggio, a partire dalle 13:00, sono previste poche nuvole con una temperatura che si manterrà intorno ai +32,5°C. Tuttavia, a partire dalle 14:00 sono previste precipitazioni sotto forma di pioggia leggera, con una temperatura che scenderà a +31,9°C. Le piogge proseguiranno nel corso del pomeriggio, con un aumento dell’intensità alle 17:00, quando la temperatura si attesterà sui +29°C. La situazione continuerà ad essere instabile anche in serata, con piogge leggere che si protrarranno fino alle 20:00, quando la temperatura sarà di circa +25,8°C.

In base alle previsioni meteo, possiamo affermare che Mercoledì 7 Agosto a San Cataldo sarà caratterizzato da un inizio di giornata soleggiato, con un graduale peggioramento delle condizioni atmosferiche nel corso della giornata, culminando con precipitazioni nel pomeriggio e in serata. Tuttavia, è importante tenere presente che le previsioni del tempo possono subire variazioni, pertanto è consigliabile monitorare costantemente gli aggiornamenti meteo per eventuali cambiamenti repentini nelle condizioni atmosferiche.

Considerando la tendenza delle previsioni meteo per i prossimi giorni a San Cataldo, si prevede un miglioramento delle condizioni atmosferiche a partire da Giovedì, con un ritorno al bel tempo e alle temperature più miti. Tuttavia, è sempre consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per pianificare al meglio le proprie attività all’aperto e per essere preparati a eventuali cambiamenti improvvisi delle condizioni atmosferiche.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 7 Agosto a San Cataldo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +24.8° perc. +25.4° Assenti 6.2 NO max 6.3 Maestrale 80 % 1012 hPa 4 cielo sereno +24.5° perc. +25° Assenti 6 ONO max 5.8 Maestrale 78 % 1012 hPa 7 cielo sereno +29.1° perc. +31.1° Assenti 1.6 NE max 4.4 Grecale 59 % 1013 hPa 10 cielo sereno +32.5° perc. +33.8° Assenti 6 ESE max 7.3 Scirocco 44 % 1013 hPa 13 poche nuvole +32.5° perc. +34.6° prob. 10 % 5.4 E max 6.9 Levante 47 % 1012 hPa 16 pioggia leggera +30.4° perc. +32.8° 0.25 mm 2.8 ENE max 5.3 Grecale 56 % 1012 hPa 19 pioggia leggera +26.2° perc. +26.2° 0.11 mm 6 NNO max 7.6 Maestrale 78 % 1014 hPa 22 nubi sparse +25.9° perc. +26.5° prob. 9 % 6.4 NO max 6.2 Maestrale 75 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:10 e tramonta alle ore 19:58

