Previsioni Meteo San Donato Milanese: il bollettino per domani mercoledì 7 agosto

Mercoledì 7 Agosto a San Donato Milanese si prevedono condizioni meteo variabili durante la giornata. La mattina e il pomeriggio saranno caratterizzati da cielo coperto con probabilità di precipitazioni, mentre dalla sera in poi il cielo si presenterà sereno.

Le previsioni meteo per la giornata inizieranno con piogge moderate durante la notte, con una copertura nuvolosa che varierà tra il 85% e il 100%. Le temperature si manterranno intorno ai +20°C durante la notte, per poi salire gradualmente durante la giornata fino a raggiungere i +30°C nel primo pomeriggio. La percezione della temperatura sarà leggermente superiore a quella effettiva, con valori che si attesteranno intorno ai +1-2°C in più.

Durante la mattina e il pomeriggio, il vento soffierà con intensità variabile tra i 4km/h e i 7km/h, provenendo prevalentemente da est e sud-est. Le raffiche di vento potranno raggiungere i 7-8km/h durante le ore di pioggia moderata, mentre diminuiranno leggermente con l’attenuarsi delle precipitazioni.

Le previsioni del tempo indicano un’umidità che si manterrà elevata durante tutta la giornata, con valori che oscilleranno tra il 55% e il 95%. La pressione atmosferica si manterrà stabile intorno ai 1011-1013hPa.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni a San Donato Milanese suggeriscono un miglioramento delle condizioni atmosferiche, con un cielo che si presenterà sempre più sereno e temperature che si manterranno elevate. Tuttavia, è consigliabile prestare attenzione alle precipitazioni durante la mattina e il pomeriggio, in quanto potrebbero verificarsi rovesci di pioggia.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 7 Agosto a San Donato Milanese

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia moderata +21.2° perc. +21.8° 1.34 mm 5.9 E max 13.5 Levante 93 % 1011 hPa 4 pioggia moderata +20° perc. +20.5° 2.63 mm 4.3 ESE max 7.7 Scirocco 95 % 1012 hPa 7 cielo coperto +22.6° perc. +23.1° prob. 36 % 4.2 ESE max 6.5 Scirocco 86 % 1013 hPa 10 cielo coperto +27.1° perc. +28.4° prob. 30 % 6.9 SE max 6.9 Scirocco 62 % 1013 hPa 13 cielo coperto +29.6° perc. +31.2° prob. 17 % 5 SE max 3.3 Scirocco 55 % 1011 hPa 16 cielo coperto +29.9° perc. +31.6° prob. 23 % 5 S max 4.3 Ostro 54 % 1011 hPa 19 cielo sereno +26° perc. +26° prob. 12 % 3.9 SO max 4.3 Libeccio 69 % 1011 hPa 22 cielo sereno +24.2° perc. +24.7° prob. 28 % 0.9 NNO max 2.3 Maestrale 77 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 06:18 e tramonta alle ore 20:38

