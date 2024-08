Previsioni Meteo San Donato Milanese: tutti i dettagli per domani venerdì 30 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 30 Agosto a San Donato Milanese prevedono condizioni stabili e soleggiate per gran parte della giornata. Durante la notte e le prime ore del mattino, il cielo sarà sereno con una leggera copertura nuvolosa intorno al 4-8%. Le temperature si manterranno piacevoli, con valori intorno ai +24°C nelle prime ore della giornata, per poi salire gradualmente fino a raggiungere i +34°C nel primo pomeriggio.

Durante la mattina, il cielo rimarrà sereno con una leggera presenza di nuvole sparse, con temperature che si attesteranno intorno ai +25-30°C. Nel pomeriggio, il sole splenderà a pieno regime, con pochissime nuvole nel cielo e temperature che potranno superare i +30°C.

Nel tardo pomeriggio e in serata, è previsto un aumento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che potrebbero coprire fino al 52% del cielo. Le temperature si manterranno comunque miti, attorno ai +25-28°C.

Le condizioni di vento saranno generalmente tranquille, con brezze leggere che soffieranno da Ovest e Sud Ovest, con intensità variabili tra i 3 e i 8 km/h. L’umidità relativa si manterrà intorno al 30-50%, mentre la pressione atmosferica sarà stabile intorno ai 1015-1017hPa.

In conclusione, Venerdì 30 Agosto a San Donato Milanese si prospetta una giornata estiva con temperature elevate e cielo per lo più sereno. Le condizioni meteo si manterranno stabili anche nei prossimi giorni, con temperature che potrebbero rimanere sopra la media stagionale. Si consiglia di proteggersi adeguatamente dal caldo e di prestare attenzione alle variazioni di temperatura durante la giornata.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +24° perc. +23.9° Assenti 4.1 ONO max 4.6 Maestrale 58 % 1016 hPa 3 cielo sereno +22.7° perc. +22.7° Assenti 3 OSO max 3.9 Libeccio 63 % 1016 hPa 6 cielo sereno +23.1° perc. +23.1° Assenti 3.6 O max 5.7 Ponente 62 % 1017 hPa 9 poche nuvole +29.2° perc. +29.2° Assenti 5 SO max 4.4 Libeccio 43 % 1017 hPa 12 poche nuvole +33.1° perc. +32.8° Assenti 7.5 SO max 6.1 Libeccio 34 % 1016 hPa 15 cielo sereno +34° perc. +33.1° prob. 3 % 7.8 OSO max 6.5 Libeccio 29 % 1014 hPa 18 cielo sereno +28.8° perc. +28.8° prob. 1 % 6.6 OSO max 11.6 Libeccio 44 % 1014 hPa 21 nubi sparse +26.7° perc. +27° Assenti 5.9 NO max 6.5 Maestrale 48 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:46 e tramonta alle ore 19:59

