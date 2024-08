Previsioni Meteo San Giorgio a Cremano: il bollettino per domani sabato 10 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Sabato 10 Agosto a San Giorgio a Cremano prevedono una giornata caratterizzata da condizioni stabili e soleggiate. La copertura nuvolosa sarà generalmente bassa, con cielo sereno o poche nuvole per gran parte della giornata.

Durante la mattina, il cielo sarà prevalentemente sereno con una leggera presenza di nuvole sparse. Le temperature si manterranno elevate, con valori che potranno superare i +30°C. La velocità del vento sarà leggera, con brezze che soffieranno principalmente da est-sud-est.

Nel pomeriggio, il cielo resterà per lo più sereno, con temperature in aumento che potranno superare i +35°C. Il vento sarà sempre leggero, con brezze che potranno provenire da diverse direzioni, ma senza raggiungere intensità significative.

In serata, la situazione meteorologica non subirà variazioni significative, con cielo sereno o poche nuvole e temperature che si manterranno elevate. La umidità relativa dell’aria sarà moderata, intorno al 40-45%, mentre la pressione atmosferica si manterrà stabile sui 1016-1017hPa.

In conclusione, le previsioni meteo per Sabato 10 Agosto a San Giorgio a Cremano indicano una giornata estiva con condizioni di bel tempo e temperature elevate. Si consiglia di prestare attenzione all’esposizione diretta al sole e di mantenere un adeguato livello di idratazione. Resta aggiornato sulle previsioni del tempo per i prossimi giorni per pianificare al meglio le tue attività all’aperto.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +28.1° perc. +30.5° Assenti 4.4 NO max 5.5 Maestrale 67 % 1015 hPa 3 cielo sereno +27.6° perc. +29.4° Assenti 2.8 N max 4 Tramontana 66 % 1016 hPa 6 cielo sereno +28.8° perc. +29.9° Assenti 2.9 ENE max 5.2 Grecale 54 % 1017 hPa 9 poche nuvole +33° perc. +33.7° Assenti 3.5 SSO max 9.3 Libeccio 40 % 1017 hPa 12 nubi sparse +34.7° perc. +36.9° Assenti 13.3 OSO max 17 Libeccio 41 % 1016 hPa 15 cielo sereno +33.5° perc. +35.8° Assenti 15.3 O max 16.6 Ponente 45 % 1016 hPa 18 cielo sereno +31.8° perc. +33.2° Assenti 11.8 NO max 15 Maestrale 47 % 1016 hPa 21 poche nuvole +31° perc. +31.6° Assenti 8.4 N max 9.9 Tramontana 44 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:11 e tramonta alle ore 20:04

