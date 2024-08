Previsioni Meteo San Giorgio a Cremano: tutti i dettagli per il weekend 23 – 25 Agosto

MeteoWeb

Nel fine settimana a San Giorgio a Cremano si prospetta un clima caldo e soleggiato, con temperature in aumento e venti leggeri. Tuttavia, si prevedono variazioni nella copertura nuvolosa, soprattutto nel pomeriggio di Sabato con un aumento delle nubi. È consigliabile prestare attenzione alle variazioni del tempo, specialmente per chi ha programmi all’aperto. Le temperature si manterranno elevate, con una percezione di caldo accentuata dalla presenza di una brezza leggera proveniente da diverse direzioni. L’umidità oscillerà tra valori moderati e la pressione atmosferica si manterrà stabile.

Venerdì 23 Agosto

Notte

Durante la notte a San Giorgio a Cremano, il cielo sarà sereno con una temperatura di +27°C e una leggera brezza proveniente da Ovest a una velocità di 5,1km/h. L’umidità si attesterà intorno al 69% con una pressione atmosferica di 1013hPa.

Mattina

La mattina sarà caratterizzata da cielo sereno e temperature in aumento. Alle 09:00 ci saranno +30,4°C con una percezione di +32,6°C a causa di una brezza leggera proveniente da Sud Ovest a 5km/h. L’umidità sarà del 55% con una pressione di 1015hPa.

Pomeriggio

Nel pomeriggio il cielo resterà sereno con temperature che raggiungeranno i +31,4°C alle 11:00. Il vento soffierà da Ovest – Sud Ovest a una velocità di 9,5km/h con raffiche leggere. L’umidità si manterrà intorno al 52%.

Sera

In serata sono previste poche nuvole con una copertura del 19% alle 19:00 e una temperatura di +28,7°C. Il vento sarà debole proveniente da Ovest – Nord Ovest a 8,6km/h. L’umidità salirà leggermente al 63% con una pressione di 1015hPa.

Sabato 24 Agosto

Notte

Durante la notte tra Venerdì e Sabato il cielo sarà parzialmente nuvoloso con una copertura del 17% e una temperatura di +27,3°C. Il vento soffierà da Ovest – Nord Ovest a una velocità di 6,3km/h con una leggera brezza. L’umidità si attesterà intorno al 69% con una pressione di 1016hPa.

Mattina

La mattina di Sabato inizierà con cielo sereno e temperature gradevoli. Alle 08:00 ci saranno +29,9°C con una percezione di +31,5°C a causa di una brezza leggera da Sud Ovest a 3,9km/h. L’umidità sarà del 54% con una pressione di 1017hPa.

Pomeriggio

Nel pomeriggio il cielo si coprirà leggermente con una copertura nuvolosa del 48% alle 12:00 e temperature che raggiungeranno i +31,6°C. Il vento soffierà da Ovest – Sud Ovest a una velocità di 12,1km/h con una leggera brezza. L’umidità si manterrà intorno al 48%.

Sera

In serata sono previste nubi sparse con una copertura del 83% alle 22:00 e una temperatura di +27,9°C. Il vento sarà debole proveniente da Ovest – Nord Ovest a 7,2km/h. L’umidità salirà al 58% con una pressione di 1016hPa.

Domenica 25 Agosto

Notte

Durante la notte tra Sabato e Domenica il cielo sarà coperto con una copertura del 89% e una temperatura di +27,2°C. Il vento soffierà da Ovest – Nord Ovest a una velocità di 8,9km/h con una brezza leggera. L’umidità si attesterà intorno al 62% con una pressione di 1015hPa.

Mattina

La mattina di Domenica inizierà con cielo coperto e temperature miti. Alle 09:00 ci saranno +30,8°C con una percezione di +31,8°C a causa di una brezza leggera da Ovest a 7,1km/h. L’umidità sarà del 47% con una pressione di 1015hPa.

Pomeriggio

Nel pomeriggio il cielo si coprirà ulteriormente con una copertura nuvolosa del 43% alle 12:00 e temperature che raggiungeranno i +31,8°C. Il vento soffierà da Ovest a una velocità di 13,5km/h con una brezza moderata. L’umidità si manterrà intorno al 45%.

Sera

In serata sono previste nubi sparse con una copertura del 75% alle 19:00 e una temperatura di +28,8°C. Il vento sarà leggero proveniente da Ovest – Nord Ovest a 11,3km/h. L’umidità salirà al 51% con una pressione di 1013hPa.

In conclusione, il fine settimana a San Giorgio a Cremano si preannuncia caldo e soleggiato, con temperature elevate e venti leggeri. Tuttavia, sono previste alcune variazioni nella copertura nuvolosa, in particolare nella giornata di Sabato con un aumento delle nubi nel pomeriggio. È consigliabile prestare attenzione alle variazioni del tempo, soprattutto per chi ha pianificato attività all’aperto.

