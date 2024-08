Previsioni Meteo San Giovanni in Persiceto: il bollettino per domani giovedì 8 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 8 Agosto a San Giovanni in Persiceto prevedono una giornata caratterizzata da variazioni climatiche significative. Al mattino, il cielo sarà sereno con una leggera copertura nuvolosa, mentre le temperature si attesteranno intorno ai 25°C. Nel corso della mattinata, le nuvole si diraderanno e il sole splenderà con maggiore intensità, portando le temperature a salire fino a 32°C nel tardo mattino.

Nel pomeriggio, il cielo si coprirà progressivamente, con la comparsa di nubi sparse che potrebbero portare a precipitazioni leggere. Le temperature massime saranno di circa 36°C, ma potrebbero diminuire rapidamente in caso di piogge più intense. La velocità del vento aumenterà, con raffiche che potranno raggiungere i 30 km/h.

In serata, le condizioni meteorologiche tenderanno a migliorare, con una diminuzione della copertura nuvolosa e delle precipitazioni. Le temperature si manterranno intorno ai 23°C, garantendo una serata piacevole e fresca.

In base alla situazione attesa per i prossimi giorni a San Giovanni in Persiceto, è consigliabile prestare attenzione alle variazioni climatiche repentino e tenere d’occhio le previsioni del tempo per adattarsi al meglio alle condizioni meteorologiche in evoluzione.

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +23.4° perc. +23.8° 0.14 mm 5.1 SSO max 5.1 Libeccio 79 % 1012 hPa 3 cielo sereno +22.7° perc. +23.2° prob. 3 % 3.9 O max 6 Ponente 82 % 1012 hPa 6 cielo sereno +25° perc. +25.4° Assenti 3 OSO max 3.6 Libeccio 73 % 1013 hPa 9 poche nuvole +31.2° perc. +32.7° Assenti 3 N max 2.9 Tramontana 49 % 1013 hPa 12 poche nuvole +35° perc. +36.2° prob. 5 % 8.7 ENE max 8.5 Grecale 36 % 1012 hPa 15 pioggia leggera +35.9° perc. +36.6° 0.17 mm 15.3 ENE max 13.3 Grecale 32 % 1010 hPa 18 pioggia leggera +23.6° perc. +23.9° 0.11 mm 10.2 SSE max 19.7 Scirocco 72 % 1012 hPa 21 nubi sparse +23.1° perc. +23.4° prob. 8 % 6.2 SE max 8.4 Scirocco 74 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 06:13 e tramonta alle ore 20:27

