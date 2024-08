Previsioni Meteo San Giovanni Rotondo: il bollettino per domani mercoledì 21 agosto

MeteoWeb

Mercoledì 21 Agosto a San Giovanni Rotondo si prospetta una giornata con condizioni meteo variabili. Le prime ore della giornata saranno caratterizzate da poche nuvole e qualche precipitazione leggera, con temperature che si manterranno intorno ai +18°C. Durante la mattina, la copertura nuvolosa diminuirà leggermente, ma si potranno ancora verificare deboli piogge. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i +25°C verso le ore centrali della giornata.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà nuovamente poco nuvoloso, con una leggera diminuzione della probabilità di piogge e temperature che si manterranno intorno ai +25°C. Anche durante la sera le condizioni rimarranno stabili, con cielo sereno e temperature che si attesteranno intorno ai +20°C.

In base alle previsioni meteo, per i prossimi giorni a San Giovanni Rotondo si prevede un miglioramento delle condizioni atmosferiche, con un cielo sempre più sereno e temperature che si manterranno gradevoli, ideali per godersi le bellezze del territorio.

In conclusione, Mercoledì 21 Agosto a San Giovanni Rotondo si prospetta una giornata con condizioni meteo variabili, ma in generale stabili. Le temperature si manterranno piuttosto miti, con possibilità di precipitazioni concentrate soprattutto nelle prime ore del giorno. Tuttavia, nel complesso, la giornata si preannuncia piacevole e adatta a svolgere attività all’aperto.

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +18.5° perc. +18.8° prob. 13 % 8.1 NNO max 12.1 Maestrale 92 % 1010 hPa 4 poche nuvole +18.2° perc. +18.6° prob. 20 % 5.9 NNO max 7.7 Maestrale 93 % 1010 hPa 7 pioggia leggera +22.2° perc. +22.3° 0.14 mm 8.6 NNO max 12.7 Maestrale 71 % 1011 hPa 10 poche nuvole +25.3° perc. +25.4° prob. 22 % 13.8 NO max 15.7 Maestrale 58 % 1011 hPa 13 poche nuvole +25.8° perc. +25.9° Assenti 14.9 NNO max 16.8 Maestrale 56 % 1011 hPa 16 poche nuvole +24.3° perc. +24.4° prob. 11 % 12.9 NNO max 18.7 Maestrale 60 % 1011 hPa 19 cielo sereno +20.3° perc. +20.6° prob. 32 % 10.2 NNO max 17 Maestrale 85 % 1013 hPa 22 cielo sereno +19.8° perc. +20.2° prob. 15 % 8.8 NO max 15 Maestrale 89 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 06:15 e tramonta alle ore 19:43

