Previsioni Meteo San Giovanni Rotondo: il bollettino per la prossima settimana 19 – 22 Agosto

Le previsioni meteo per San Giovanni Rotondo mostrano variazioni significative durante la settimana. Si passerà da piogge leggere a cieli sereni e temperature gradevoli. In particolare, si prevedono piogge leggere lunedì, con temperature intorno ai +19-20°C. Martedì le piogge continueranno, ma con temperature in aumento fino a +24-25°C. Mercoledì e giovedì si avranno condizioni più stabili, con cieli sereni e temperature intorno ai +25°C. È consigliabile monitorare attentamente le previsioni per organizzare al meglio le attività all’aperto.

Lunedì 19 Agosto

Lunedì 19 Agosto si prospetta una giornata caratterizzata da variazioni meteorologiche significative a San Giovanni Rotondo. Ecco cosa ci aspetta nelle diverse fasce orarie:

Notte (00:00 – 05:00): Durante la notte, ci sarà pioggia leggera con una copertura nuvolosa del 99-100%. Le temperature si manterranno intorno ai +19-20°C con una leggera brezza proveniente da Sud Est. L’umidità sarà intorno al 74-78% con una pressione atmosferica di 1007-1008hPa.

Mattina (06:00 – 12:00): La mattina inizierà con un cielo coperto e la possibilità di piogge leggere. Le temperature saliranno gradualmente fino a raggiungere i +23,2°C intorno alle 09:00. Il vento soffierà principalmente da Sud con raffiche leggere. L’umidità si attesterà intorno al 62-79%.

Pomeriggio (13:00 – 17:00): Nel pomeriggio, la pioggia continuerà a caratterizzare il meteo con piogge leggere e una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature si manterranno intorno ai +20-21°C con una leggera brezza proveniente da diverse direzioni. L’umidità sarà intorno all’80% con una pressione atmosferica di 1009hPa.

Sera (18:00 – 23:00): La serata sarà nuovamente caratterizzata da piogge leggere e cielo coperto. Le temperature scenderanno leggermente fino a raggiungere i +17,7°C intorno alle 23:00. Il vento sarà leggero proveniente da Nord Ovest. L’umidità si manterrà alta intorno all’84-90% con una pressione atmosferica stabile intorno ai 1010hPa.

Martedì 20 Agosto

Martedì 20 Agosto porterà ulteriori variazioni meteorologiche a San Giovanni Rotondo. Ecco le previsioni dettagliate:

Notte (00:00 – 05:00): Durante la notte, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 99-100%. Le temperature si manterranno intorno ai +17-18°C con una brezza leggera proveniente da Nord Ovest. L’umidità sarà alta intorno al 93-95% con una pressione atmosferica di 1010hPa.

Mattina (06:00 – 12:00): La mattina inizierà con piogge leggere e una copertura nuvolosa del 98-100%. Le temperature saliranno gradualmente fino a raggiungere i +22,8°C intorno alle 09:00. Il vento sarà leggero proveniente da diverse direzioni. L’umidità si attesterà intorno all’80-86%.

Pomeriggio (13:00 – 17:00): Nel pomeriggio, le piogge continueranno con una copertura nuvolosa del 58-97%. Le temperature si manterranno intorno ai +24-25°C con una brezza vivace proveniente da Nord – Nord Ovest. L’umidità varierà tra il 57-68% con una pressione atmosferica di 1010-1012hPa.

Sera (18:00 – 23:00): La serata vedrà una diminuzione delle piogge con una copertura nuvolosa del 7-44%. Le temperature si manterranno intorno ai +19-20°C con una brezza leggera proveniente da diverse direzioni. L’umidità si attesterà intorno all’84-86% con una pressione atmosferica stabile intorno ai 1011-1012hPa.

Mercoledì 21 Agosto

Mercoledì 21 Agosto si preannuncia come una giornata con condizioni meteorologiche più stabili a San Giovanni Rotondo. Ecco cosa ci aspetta:

Notte (00:00 – 05:00): Durante la notte, il cielo sarà sereno con poche nuvole e una copertura nuvolosa del 8-13%. Le temperature si manterranno intorno ai +18-19°C con una brezza leggera proveniente da Ovest. L’umidità sarà intorno all’85-89% con una pressione atmosferica di 1011-1014hPa.

Mattina (06:00 – 12:00): La mattina sarà caratterizzata da cielo sereno e poche nuvole. Le temperature saliranno fino a raggiungere i +22-27°C intorno alle 09:00. Il vento sarà leggero proveniente da diverse direzioni. L’umidità si attesterà intorno al 57-77%.

Pomeriggio (13:00 – 17:00): Nel pomeriggio, il cielo sarà sereno con poche nuvole e una copertura nuvolosa del 25-47%. Le temperature si manterranno intorno ai +25-25,5°C con una brezza vivace proveniente da Nord – Nord Ovest. L’umidità varierà tra il 57-59% con una pressione atmosferica di 1012-1014hPa.

Sera (18:00 – 23:00): La serata sarà caratterizzata da cielo sereno e poche nuvole. Le temperature si manterranno intorno ai +19-20°C con una brezza leggera proveniente da diverse direzioni. L’umidità si attesterà intorno all’83-86% con una pressione atmosferica stabile intorno ai 1014hPa.

Giovedì 22 Agosto

Giovedì 22 Agosto si prospetta come una giornata con condizioni meteorologiche stabili e piacevoli a San Giovanni Rotondo. Ecco le previsioni dettagliate:

Notte (00:00 – 05:00): Durante la notte, il cielo sarà sereno con poche nuvole e una copertura nuvolosa del 0-10%. Le temperature si manterranno intorno ai +19-19,7°C con una brezza leggera proveniente da Nord – Nord Ovest. L’umidità sarà intorno all’83-91% con una pressione atmosferica di 1013-1014hPa.

Mattina (06:00 – 12:00): La mattina sarà caratterizzata da cielo sereno con poche nuvole. Le temperature saliranno fino a raggiungere i +24-27°C intorno alle 09:00. Il vento sarà leggero proveniente da diverse direzioni. L’umidità si attesterà intorno al 51-66%.

Pomeriggio (13:00 – 17:00): Nel pomeriggio, il cielo sarà sereno con poche nuvole e una copertura nuvolosa del 0-47%. Le temperature si manterranno intorno ai +24-25,3°C con una brezza vivace proveniente da Nord – Nord Ovest. L’umidità varierà tra il 59-63% con una pressione atmosferica di 1012-1014hPa.

Sera (18:00 – 23:00): La serata sarà caratterizzata da cielo sereno con poche nuvole. Le temperature si manterranno intorno ai +19-20°C con una brezza leggera proveniente da diverse direzioni. L’umidità si attesterà intorno all’57-84% con una pressione atmosferica stabile intorno ai 1014hPa.

In conclusione, la settimana a San Giovanni Rotondo si preannuncia con variazioni meteorologiche significative, passando da piogge leggere a cieli sereni e temperature gradevoli. È consigliabile prestare attenzione alle previsioni dettagliate per pianificare al meglio le attività all’aperto.

