Previsioni Meteo San Giovanni Rotondo: tutti i dettagli per domani sabato 31 agosto

Sabato 31 Agosto a San Giovanni Rotondo si prospetta una giornata all’insegna del bel tempo, con cielo sereno per gran parte della giornata. Le temperature si manterranno piuttosto miti, con valori che si aggirano intorno ai +20°C durante le prime ore del giorno, per poi salire gradualmente fino a toccare i +29°C nel primo pomeriggio. La percezione della temperatura sarà leggermente superiore ai valori reali, con punte di +28,5°C nel corso della mattinata.

Durante la mattina e il primo pomeriggio, il vento soffierà con intensità variabile tra i 14km/h e i 25km/h provenendo da Nord – Nord Ovest, con raffiche che potranno raggiungere i 25km/h. Nel tardo pomeriggio e in serata, la velocità del vento diminuirà leggermente, mantenendosi comunque su valori attorno ai 10km/h.

Le precipitazioni saranno assenti per l’intera giornata, con un’umidità che si attesterà intorno al 30% durante le ore centrali del giorno, per poi aumentare leggermente fino al 76% nelle ore notturne. La pressione atmosferica si manterrà stabile sui 1015hPa per l’intera giornata.

In conclusione, le previsioni meteo per Sabato 31 Agosto a San Giovanni Rotondo indicano condizioni di bel tempo, con cielo sereno e temperature gradevoli. Il vento sarà moderato, senza fenomeni di precipitazione previsti. Si consiglia di godersi una giornata all’aperto, approfittando delle condizioni meteo favorevoli che caratterizzeranno la giornata.

Tutti i dati meteo di Sabato 31 Agosto a San Giovanni Rotondo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +20.9° perc. +21° Assenti 10.2 NNO max 16.1 Maestrale 76 % 1015 hPa 4 cielo sereno +20.1° perc. +20.2° Assenti 11.1 NNO max 18.8 Maestrale 77 % 1015 hPa 7 cielo sereno +24.5° perc. +24.7° prob. 4 % 16.2 NNO max 24 Maestrale 64 % 1015 hPa 10 cielo sereno +28° perc. +28° prob. 4 % 19.6 NNO max 25.4 Maestrale 45 % 1015 hPa 13 cielo sereno +29.2° perc. +28.3° Assenti 17.2 NNO max 21.9 Maestrale 34 % 1015 hPa 16 cielo sereno +27.5° perc. +26.9° Assenti 13 NNO max 17.3 Maestrale 34 % 1014 hPa 19 cielo sereno +22.1° perc. +22.2° Assenti 10 NNO max 17.2 Maestrale 69 % 1015 hPa 22 poche nuvole +22.3° perc. +22.3° Assenti 11.1 NNO max 23 Maestrale 64 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:25 e tramonta alle ore 19:27

