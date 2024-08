Previsioni Meteo San Giuliano Milanese: il bollettino per domani domenica 18 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 18 Agosto a San Giuliano Milanese indicano condizioni atmosferiche instabili con piogge moderate e occasionali rovesci. La giornata sarà caratterizzata da una copertura nuvolosa persistente e da temperature fresche.

Durante la mattina, ci aspettiamo piogge moderate con una probabilità del 100%. Le temperature si manterranno intorno ai +20°C, con una percezione termica leggermente superiore. Il vento soffierà da Sud Est a una velocità compresa tra i 3.6 e i 8.4 km/h.

Nel pomeriggio, le piogge continueranno a caratterizzare il clima di San Giuliano Milanese con una probabilità del 100%. Le temperature massime saranno di circa +22°C, mentre la percezione termica si attesterà intorno ai +22.5°C. Il vento aumenterà leggermente di intensità provenendo sempre da Sud Est.

In serata, le piogge si attenueranno leggermente, ma la probabilità di precipitazioni rimarrà alta al 100%. Le temperature si manterranno intorno ai +18°C, con una percezione termica leggermente superiore. Il vento sarà ancora presente, proveniente da Ovest.

In conclusione, Domenica 18 Agosto a San Giuliano Milanese sarà caratterizzata da un clima instabile con piogge moderate e temperature fresche. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni meteorologiche in costante evoluzione e di attrezzarsi di conseguenza per affrontare la giornata.

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +21° perc. +21.4° prob. 55 % 9 O max 18 Ponente 85 % 1009 hPa 3 pioggia leggera +19.8° perc. +20.3° 0.15 mm 9 OSO max 20.1 Libeccio 92 % 1008 hPa 6 pioggia moderata +20.1° perc. +20.7° 1.01 mm 3.6 NO max 8.5 Maestrale 96 % 1008 hPa 9 pioggia moderata +20.7° perc. +21.2° 1.23 mm 8.4 SE max 13.2 Scirocco 94 % 1008 hPa 12 pioggia moderata +21.6° perc. +22.1° 1.59 mm 8 ESE max 14 Scirocco 89 % 1007 hPa 15 pioggia moderata +21° perc. +21.5° 2.18 mm 15.3 N max 24.5 Tramontana 90 % 1007 hPa 18 pioggia leggera +18.2° perc. +18.5° 0.84 mm 11.1 NO max 25.5 Maestrale 92 % 1006 hPa 21 pioggia leggera +18° perc. +18.4° 0.36 mm 9.8 O max 18.6 Ponente 95 % 1008 hPa Il sole sorge alle ore 06:31 e tramonta alle ore 20:20

