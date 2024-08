Previsioni Meteo San Giuliano Milanese: il bollettino per domani mercoledì 14 agosto

MeteoWeb

Mercoledì 14 Agosto a San Giuliano Milanese si prevedono condizioni meteo variabili durante la giornata. Al mattino, il cielo sarà coperto con una probabilità di piogge leggere, mentre nel pomeriggio le nubi saranno sparse. Le temperature oscilleranno tra i +22,3°C e i +33,3°C, con un’umidità che varierà dal 37% al 89%.

Durante la notte, il cielo sarà sereno con temperature che si attesteranno intorno ai +23°C. Le prime ore del mattino vedranno la presenza di piogge leggere, con temperature che si manterranno intorno ai +22°C. Successivamente, il cielo si schiarirà e le temperature saliranno fino a +28,4°C durante la mattina e +33,3°C nel primo pomeriggio.

Il vento soffierà prevalentemente da Ovest – Sud Ovest con intensità variabile tra i 3,8km/h e i 11,2km/h. Le raffiche di vento saranno presenti solo nelle prime ore del mattino, mentre nel resto della giornata si avrà una brezza leggera.

Le precipitazioni saranno più probabili durante la mattina, con una diminuzione delle nubi nel corso della giornata. L’umidità relativa dell’aria si manterrà su valori compresi tra il 37% e l’89%, mentre la pressione atmosferica si manterrà stabile intorno ai 1010-1013hPa.

In conclusione, Mercoledì 14 Agosto a San Giuliano Milanese si prevede una giornata con condizioni meteo variabili, con possibili piogge leggere al mattino e schiarite nel corso della giornata. Le temperature saranno in aumento, con valori massimi attesi nel primo pomeriggio. Si consiglia di prestare attenzione alle variazioni del tempo e di vestirsi adeguatamente in base alle temperature previste.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 14 Agosto a San Giuliano Milanese

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +23.3° perc. +23.6° prob. 31 % 2.7 E max 3.2 Levante 71 % 1010 hPa 3 cielo sereno +21° perc. +21.3° prob. 27 % 6.9 SO max 8.3 Libeccio 85 % 1010 hPa 6 cielo sereno +22.3° perc. +22.8° prob. 23 % 4.2 OSO max 6.8 Libeccio 85 % 1011 hPa 9 nubi sparse +28.4° perc. +29.8° prob. 6 % 5.8 SO max 6.5 Libeccio 58 % 1012 hPa 12 nubi sparse +32.5° perc. +33° Assenti 8.3 SO max 8.7 Libeccio 40 % 1011 hPa 15 nubi sparse +33.2° perc. +33.4° Assenti 8.6 SO max 8.6 Libeccio 37 % 1010 hPa 18 nubi sparse +28.9° perc. +30.1° Assenti 7.1 OSO max 10.9 Libeccio 55 % 1010 hPa 21 cielo sereno +26° perc. +26° Assenti 4.7 ONO max 5.4 Maestrale 61 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 06:26 e tramonta alle ore 20:27

