Previsioni Meteo San Giuliano Milanese: tutti i dettagli per domani sabato 31 agosto

Sabato 31 Agosto a San Giuliano Milanese si prevedono condizioni meteo variabili con cielo coperto per gran parte della giornata. Le temperature saranno in aumento, con valori massimi attesi nel primo pomeriggio.

Durante la mattina, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature si attesteranno intorno ai +25,6°C alle 07:00, per poi salire fino a +29,5°C alle 09:00. La velocità del vento sarà compresa tra i 2,7km/h e i 3,8km/h, proveniente prevalentemente da Est e Sud Est. L’umidità sarà del 50% e la pressione atmosferica sarà di 1017hPa.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà coperto con una copertura nuvolosa che varierà tra il 71% e il 97%. Le temperature massime saranno raggiunte intorno ai +34,4°C alle 14:00. Il vento soffierà con intensità compresa tra i 4,2km/h e i 9,3km/h, provenendo principalmente da Sud. L’umidità si manterrà intorno al 29% e la pressione atmosferica sarà di 1014-1015hPa.

In sera, la copertura nuvolosa diminuirà, passando da cielo coperto a nubi sparse. Le temperature si attesteranno intorno ai +25,7°C alle 22:00. Il vento sarà più debole, con velocità comprese tra 2km/h e 3,4km/h provenienti da Sud – Sud Est. L’umidità aumenterà leggermente fino al 50% e la pressione atmosferica si manterrà stabile intorno a 1016hPa.

In conclusione, Sabato 31 Agosto a San Giuliano Milanese si prevedono condizioni meteo instabili con cielo coperto e possibili schiarite nel corso della giornata. Le temperature saranno in aumento, con valori massimi nel primo pomeriggio. Si consiglia di prestare attenzione alle variazioni del meteo e di consultare le previsioni del tempo per eventuali aggiornamenti.

Tutti i dati meteo di Sabato 31 Agosto a San Giuliano Milanese

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +24° perc. +23.9° Assenti 4.3 ENE max 5.3 Grecale 55 % 1016 hPa 4 nubi sparse +22.7° perc. +22.5° Assenti 2.6 ESE max 3.6 Scirocco 58 % 1016 hPa 7 cielo coperto +25.6° perc. +25.5° Assenti 2.7 NE max 6.4 Grecale 50 % 1017 hPa 10 cielo coperto +31° perc. +30.6° Assenti 5.2 SE max 6.4 Scirocco 37 % 1017 hPa 13 nubi sparse +34.2° perc. +33.7° prob. 2 % 7.3 SSE max 6.3 Scirocco 31 % 1015 hPa 16 cielo coperto +33.1° perc. +32.5° prob. 5 % 11.6 SSO max 10.4 Libeccio 33 % 1014 hPa 19 nubi sparse +27.2° perc. +27.3° Assenti 8.4 O max 12.2 Ponente 45 % 1015 hPa 22 cielo coperto +25.7° perc. +25.6° prob. 3 % 2 SSE max 3.4 Scirocco 49 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:47 e tramonta alle ore 19:57

