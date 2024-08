Previsioni Meteo San Giuliano Milanese: tutti i dettagli per il weekend 23 – 25 Agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per San Giuliano Milanese indicano un fine settimana stabile e gradevole. Venerdì sarà soleggiato con temperature in aumento nel pomeriggio. Sabato e Domenica saranno caratterizzati da cieli sereni e temperature elevate, ideali per attività all’aperto. Le precipitazioni saranno minime, garantendo un weekend piacevole. Notte, mattina, pomeriggio e sera di Venerdì vedranno rispettivamente pioggia leggera, poche nuvole, cielo sereno e sereno. Le temperature varieranno da +21,5°C a +32,3°C. Sabato notte ci sarà pioggia leggera, mentre mattina, pomeriggio e sera saranno caratterizzati da cielo sereno. Le temperature oscilleranno tra +22,1°C e +31,2°C. Domenica notte ci saranno nubi sparse, mentre mattina, pomeriggio e sera saranno con poche nuvole. Le temperature si manterranno tra +22,2°C e +31,6°C.

Venerdì 23 Agosto

Notte

Durante la notte a San Giuliano Milanese ci sarà pioggia leggera con una copertura nuvolosa del 23%. Le temperature si manterranno intorno ai +21,5°C, con una percezione di +21,9°C. Il vento soffierà a 7,4km/h provenendo da Est – Nord Est, con raffiche fino a 12km/h. Le precipitazioni saranno di 0.64mm con un’umidità dell’85% e una pressione atmosferica di 1014hPa.

Mattina

La mattina il cielo sarà caratterizzato da poche nuvole con una copertura del 21%. Le temperature saliranno fino a +26,3°C, con una percezione di +26,3°C. Il vento sarà leggero, attorno ai 4,5km/h, proveniente da Sud. La probabilità di pioggia sarà del 5% con un’umidità al 66%.

Pomeriggio

Nel pomeriggio il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa al 2%. Le temperature massime raggiungeranno i +30,7°C, con una percezione di +32,3°C. Il vento sarà leggero, attorno ai 5,1km/h, proveniente da Sud. L’umidità sarà del 51% con una pressione atmosferica di 1013hPa.

Sera

In serata il cielo rimarrà sereno con una copertura nuvolosa al 1%. Le temperature si attesteranno sui +24,5°C, con una percezione di +24,9°C. Il vento sarà leggero, attorno ai 2,3km/h, proveniente da Ovest – Sud Ovest. La probabilità di pioggia sarà del 53% con un’umidità del 74%.

Sabato 24 Agosto

Notte

Durante la notte a San Giuliano Milanese ci sarà pioggia leggera con una copertura nuvolosa del 5%. Le temperature si manterranno intorno ai +22,1°C, con una percezione di +22,6°C. Il vento soffierà a 2,3km/h provenendo da Nord Ovest, con raffiche fino a 3,2km/h. Le precipitazioni saranno di 0.2mm con un’umidità dell’87% e una pressione atmosferica di 1016hPa.

Mattina

La mattina il cielo sarà sereno con una copertura del 2%. Le temperature saliranno fino a +26,6°C, con una percezione di +26,6°C. Il vento sarà leggero, attorno ai 4km/h, proveniente da Sud – Sud Ovest. La probabilità di pioggia sarà del 46% con un’umidità al 65%.

Pomeriggio

Nel pomeriggio il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature massime raggiungeranno i +31,2°C, con una percezione di +32,7°C. Il vento sarà leggero, attorno ai 4km/h, proveniente da Sud – Sud Ovest. L’umidità sarà del 49% con una pressione atmosferica di 1016hPa.

Sera

In serata il cielo rimarrà sereno con una copertura nuvolosa al 1%. Le temperature si attesteranno sui +25,1°C, con una percezione di +25,5°C. Il vento sarà leggero, attorno ai 2,7km/h, proveniente da Sud. Le precipitazioni saranno di 0.11mm con un’umidità del 71%.

Domenica 25 Agosto

Notte

Durante la notte a San Giuliano Milanese ci saranno nubi sparse con una copertura nuvolosa del 63%. Le temperature si manterranno intorno ai +22,2°C, con una percezione di +22,5°C. Il vento soffierà a 7,6km/h provenendo da Ovest, con raffiche fino a 11km/h. La probabilità di pioggia sarà del 17% con un’umidità del 76% e una pressione atmosferica di 1016hPa.

Mattina

La mattina il cielo sarà poche nuvole con una copertura del 12%. Le temperature saliranno fino a +27,5°C, con una percezione di +28,5°C. Il vento sarà moderato, attorno ai 8,7km/h, proveniente da Ovest – Sud Ovest. La probabilità di pioggia sarà del 46% con un’umidità al 57%.

Pomeriggio

Nel pomeriggio il cielo sarà poche nuvole con una copertura nuvolosa al 14%. Le temperature massime raggiungeranno i +31°C, con una percezione di +31,6°C. Il vento sarà leggero, attorno ai 8km/h, proveniente da Sud Ovest. L’umidità sarà del 44% con una pressione atmosferica di 1014hPa.

Sera

In serata il cielo rimarrà poche nuvole con una copertura nuvolosa al 13%. Le temperature si attesteranno sui +27,5°C, con una percezione di +28,4°C. Il vento sarà leggero, attorno ai 5,1km/h, proveniente da Ovest – Sud Ovest. La probabilità di pioggia sarà del 7% con un’umidità del 56%.

Conclusioni

Il fine settimana a San Giuliano Milanese si preannuncia con condizioni meteorologiche stabili e temperature gradevoli. Venerdì avremo una giornata soleggiata con temperature in aumento nel pomeriggio. Sabato e Domenica saranno caratterizzati da cieli sereni e temperature elevate, ideali per trascorrere del tempo all’aperto. Le precipitazioni saranno minime, garantendo un weekend piacevole per attività all’aria aperta.

