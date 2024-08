Previsioni Meteo San Giuliano Terme: il bollettino per la prossima settimana 19 – 22 Agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per San Giuliano Terme indicano un inizio settimana con temperature elevate e cieli variabili, seguiti da un aumento della copertura nuvolosa verso la metà della settimana. Sia Martedì che Giovedì sono previste precipitazioni, mentre Mercoledì si prospetta una giornata soleggiata. Le temperature oscilleranno tra i +21°C e i +32°C, con venti leggeri provenienti da diverse direzioni. L’umidità si manterrà intorno al 40-80%, con picchi al 82%. Si consiglia di rimanere informati su eventuali cambiamenti improvvisi nel meteo.

Lunedì 19 Agosto

Notte: Durante la notte a San Giuliano Terme, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 93%. Le temperature si attesteranno intorno ai +21°C, con una percezione di +21,3°C. Il vento soffierà a 3,2km/h provenendo da Est – Nord Est, con raffiche fino a 9,6km/h. L’umidità sarà dell’82% e la pressione atmosferica di 1007hPa.

Mattina: La mattina si presenterà con poche nuvole e una copertura nuvolosa del 11%. Le temperature saliranno fino a +27,9°C, con una percezione di +28,3°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 5,4km/h proveniente da Est – Nord Est. L’umidità sarà del 49% e la pressione atmosferica di 1009hPa.

Pomeriggio: Nel pomeriggio il cielo sarà coperto al 100%, con temperature intorno ai +30°C e una percezione di +29,7°C. Il vento aumenterà leggermente, arrivando a 15,3km/h da Est – Nord Est. La probabilità di pioggia sarà del 12%, con un’umidità del 40% e una pressione atmosferica di 1008hPa.

Sera: La serata sarà caratterizzata da cielo coperto al 100% e una temperatura di circa +21,9°C, con percezione di +22,1°C. Il vento soffierà a 5,9km/h provenendo da Est – Nord Est. Si prevede una pioggia leggera con 0.23mm di precipitazioni, un’umidità del 76% e una pressione atmosferica di 1011hPa.

Martedì 20 Agosto

Notte: Durante la notte, il cielo sarà coperto al 100% con temperature intorno ai +22,2°C e percezione di +22,4°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 4,5km/h proveniente da Nord Est. L’umidità sarà del 74% e la pressione atmosferica di 1010hPa.

Mattina: La mattina si presenterà con un cielo coperto al 97% e temperature che saliranno fino a +28,8°C, con percezione di +29,2°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 1,3km/h proveniente da Sud Ovest. L’umidità sarà del 48% e la pressione atmosferica di 1011hPa.

Pomeriggio: Nel pomeriggio, il cielo sarà coperto al 78% con temperature intorno ai +28,9°C e percezione di +29,7°C. Il vento aumenterà leggermente, arrivando a 10,7km/h da Ovest. La probabilità di pioggia sarà del 16%, con un’umidità del 51% e una pressione atmosferica di 1010hPa.

Sera: La serata sarà caratterizzata da un cielo sereno al 0% e una temperatura di circa +23,8°C, con percezione di +24,3°C. Il vento soffierà a 8,2km/h provenendo da Ovest – Nord Ovest. L’umidità sarà del 77% e la pressione atmosferica di 1011hPa.

Mercoledì 21 Agosto

Notte: Durante la notte, il cielo sarà sereno al 0% con temperature intorno ai +22,3°C e percezione di +22,7°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 5,7km/h proveniente da Nord Ovest. L’umidità sarà dell’81% e la pressione atmosferica di 1012hPa.

Mattina: La mattina si presenterà con un cielo sereno al 0% e temperature che saliranno fino a +29°C, con percezione di +29,8°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 5,1km/h proveniente da Ovest. L’umidità sarà del 52% e la pressione atmosferica di 1012hPa.

Pomeriggio: Nel pomeriggio, il cielo sarà sereno al 1% con temperature intorno ai +31,2°C e percezione di +32,2°C. Il vento aumenterà leggermente, arrivando a 12,6km/h da Ovest. L’umidità sarà del 46% e la pressione atmosferica di 1012hPa.

Sera: La serata sarà caratterizzata da un cielo sereno al 0% e una temperatura di circa +23,8°C, con percezione di +24,3°C. Il vento soffierà a 8,2km/h provenendo da Ovest – Nord Ovest. L’umidità sarà dell’80% e la pressione atmosferica di 1012hPa.

Giovedì 22 Agosto

Notte: Durante la notte, il cielo sarà con poche nuvole al 12% con temperature intorno ai +23°C e percezione di +23,5°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 3,5km/h proveniente da Nord. L’umidità sarà dell’82% e la pressione atmosferica di 1013hPa.

Mattina: La mattina si presenterà con nubi sparse al 78% e temperature che saliranno fino a +31,1°C, con percezione di +31,8°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 0,8km/h proveniente da Ovest. L’umidità sarà del 45% e la pressione atmosferica di 1013hPa.

Pomeriggio: Nel pomeriggio, il cielo sarà nubi sparse al 62% con temperature intorno ai +32,1°C e percezione di +33°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 5,7km/h proveniente da Ovest. L’umidità sarà del 43% e la pressione atmosferica di 1013hPa.

Sera: La serata sarà caratterizzata da un cielo coperto al 88% e una temperatura di circa +26,5°C, con percezione di +26,5°C. Il vento soffierà a 4,5km/h provenendo da Est. L’umidità sarà del 59% e la pressione atmosferica di 1013hPa.

