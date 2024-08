Previsioni Meteo San Giuliano Terme: tutti i dettagli per domani giovedì 8 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 8 Agosto a San Giuliano Terme mostrano condizioni generalmente stabili e soleggiate per gran parte della giornata. La mattina sarà caratterizzata da cielo sereno o con poche nuvole, con temperature in aumento fino a superare i +30°C nel corso della mattinata. Nel pomeriggio e in serata è previsto un aumento della copertura nuvolosa, con probabilità di precipitazioni leggere.

Durante la notte, il cielo sarà sereno con una leggera presenza di nuvole sparse, mentre le temperature si manterranno intorno ai +23°C. Le prime ore del mattino vedranno un cielo sereno senza nuvole, con temperature che saliranno gradualmente fino a superare i +30°C verso le ore centrali della mattinata. Durante il pomeriggio, la copertura nuvolosa aumenterà leggermente, con temperature massime che si attesteranno intorno ai +31-32°C. In serata, il cielo si presenterà nuvoloso con una probabilità di precipitazioni leggere, mentre le temperature scenderanno fino ai +24-25°C.

In base alla situazione attuale e alle previsioni a breve termine, possiamo affermare che Giovedì 8 Agosto a San Giuliano Terme sarà caratterizzato da condizioni meteo stabili, con un aumento della nuvolosità nel corso della giornata e la possibilità di precipitazioni leggere in serata. Si consiglia di prestare attenzione alle variazioni delle condizioni atmosferiche e di consultare aggiornamenti meteo prima di pianificare attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Giovedì 8 Agosto a San Giuliano Terme

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +22.1° perc. +22.8° Assenti 5.3 ENE max 5 Grecale 91 % 1013 hPa 4 cielo sereno +21.2° perc. +21.8° Assenti 6.8 ENE max 6.9 Grecale 93 % 1013 hPa 7 cielo sereno +26.2° perc. +26.2° Assenti 5.5 E max 5.3 Levante 71 % 1014 hPa 10 poche nuvole +31.3° perc. +33.1° Assenti 9.6 OSO max 8.2 Libeccio 50 % 1013 hPa 13 poche nuvole +31.7° perc. +33.8° prob. 15 % 14.4 OSO max 9.9 Libeccio 50 % 1012 hPa 16 nubi sparse +29.7° perc. +32.2° prob. 26 % 11.7 O max 13.3 Ponente 60 % 1011 hPa 19 cielo sereno +24.6° perc. +25.4° prob. 1 % 5.1 ONO max 5.5 Maestrale 86 % 1012 hPa 22 cielo sereno +23.5° perc. +24.2° Assenti 2.2 E max 2.3 Levante 90 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:18 e tramonta alle ore 20:28

