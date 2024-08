Previsioni Meteo San Giuliano Terme: tutti i dettagli per domani lunedì 12 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 12 Agosto a San Giuliano Terme indicano condizioni generalmente stabili e soleggiate per gran parte della giornata. Al mattino, si prevedono poche nuvole con una copertura nuvolosa intorno al 18%, mentre nel pomeriggio il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa intorno al 10%. Le temperature massime raggiungeranno i +35,3°C nel corso della mattinata, con una sensazione termica che potrà superare i +36,9°C.

Durante la sera, il cielo si manterrà sereno con una copertura nuvolosa intorno al 7%, e le temperature si attesteranno intorno ai +25,4°C. Le condizioni di vento saranno prevalentemente leggere, con velocità che non supereranno i 5,4km/h provenienti da direzioni variabili.

L’umidità relativa si manterrà su valori medi intorno al 40-50% durante la giornata, mentre la pressione atmosferica si attesterà intorno ai 1013hPa.

In base alla situazione attesa per Lunedì 12 Agosto, possiamo concludere che a San Giuliano Terme ci attende una giornata calda e soleggiata, ideale per trascorrere del tempo all’aria aperta. Tuttavia, è consigliabile proteggersi adeguatamente dal sole e mantenere un’adeguata idratazione a causa delle alte temperature previste.

Per i prossimi giorni, le previsioni meteo indicano un mantenimento delle condizioni di stabilità atmosferica, con temperature che potrebbero rimanere elevate. Si consiglia di monitorare costantemente gli aggiornamenti meteo per eventuali variazioni delle condizioni atmosferiche a San Giuliano Terme.

Tutti i dati meteo di Lunedì 12 Agosto a San Giuliano Terme

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +24.9° perc. +25.3° Assenti 3.2 E max 3.4 Levante 72 % 1014 hPa 4 cielo sereno +24° perc. +24.3° Assenti 3.3 ENE max 3.3 Grecale 72 % 1014 hPa 7 nubi sparse +29.7° perc. +30.7° Assenti 3.9 E max 3.8 Levante 51 % 1014 hPa 10 nubi sparse +35.3° perc. +36.9° Assenti 8.5 OSO max 6.2 Libeccio 37 % 1013 hPa 13 cielo sereno +34.4° perc. +36.4° prob. 5 % 14.6 O max 13.7 Ponente 41 % 1012 hPa 16 cielo sereno +32.3° perc. +34° prob. 3 % 12 O max 15.4 Ponente 46 % 1011 hPa 19 cielo sereno +26° perc. +26° Assenti 6.4 O max 6.6 Ponente 73 % 1011 hPa 22 nubi sparse +24.9° perc. +25.4° Assenti 1.2 NNE max 1.9 Grecale 77 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 06:22 e tramonta alle ore 20:22

