Previsioni Meteo San Giuliano Terme: tutti i dettagli per domani sabato 10 agosto

Le previsioni meteo per Sabato 10 Agosto a San Giuliano Terme indicano condizioni generalmente stabili durante la giornata. La mattina si presenterà con un cielo sereno e una leggera brezza proveniente dall’Est. Le temperature saranno in aumento, con valori che raggiungeranno i +36°C nel corso della mattinata.

Nel pomeriggio, il cielo si coprirà leggermente con la comparsa di nubi sparse, ma senza precipitazioni previste. Le temperature massime si attesteranno intorno ai +36,9°C, con una percezione di caldo che potrà superare i +37,5°C. Il vento soffierà da Ovest con intensità variabile, mantenendo comunque condizioni di ventilazione gradevoli.

In serata, il cielo si libererà nuovamente dalle nubi, con una copertura nuvolosa in netto calo. Le temperature caleranno leggermente, ma si manterranno piacevoli attorno ai +26,5°C. Il vento proveniente da Ovest sarà leggero, contribuendo a creare un clima piacevole e fresco.

In conclusione, le previsioni del tempo per Sabato 10 Agosto a San Giuliano Terme prevedono una giornata caratterizzata da temperature elevate, cielo prevalentemente sereno con nubi sparse nel pomeriggio e una brezza che renderà più sopportabile il caldo estivo. Resta comunque consigliabile proteggersi adeguatamente dai raggi solari e idratarsi frequentemente per affrontare al meglio le condizioni climatiche della giornata.

Tutti i dati meteo di Sabato 10 Agosto a San Giuliano Terme

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +24.2° perc. +24.7° Assenti 3.9 ENE max 4 Grecale 80 % 1016 hPa 4 nubi sparse +23.4° perc. +23.8° Assenti 5.6 ENE max 5.7 Grecale 76 % 1017 hPa 7 cielo sereno +29.5° perc. +30.2° Assenti 6 E max 7.3 Levante 49 % 1018 hPa 10 cielo sereno +36° perc. +36.4° Assenti 1.8 ONO max 6.9 Maestrale 31 % 1017 hPa 13 nubi sparse +35.9° perc. +37.7° Assenti 15.1 O max 13.8 Ponente 36 % 1016 hPa 16 nubi sparse +33.4° perc. +35.4° Assenti 11.8 O max 14.1 Ponente 44 % 1016 hPa 19 poche nuvole +26.5° perc. +26.5° Assenti 5.8 O max 6 Ponente 73 % 1017 hPa 22 poche nuvole +25.8° perc. +26.3° Assenti 3.6 NE max 3.9 Grecale 71 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 06:20 e tramonta alle ore 20:25

