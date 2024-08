Previsioni Meteo San Giuseppe Vesuviano: tutti i dettagli per domani venerdì 23 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 23 Agosto a San Giuseppe Vesuviano si presentano con condizioni di cielo sereno per gran parte della giornata, con un leggero aumento della copertura nuvolosa verso sera.

Durante la mattina, il cielo sarà sereno con temperature che si aggireranno intorno ai +28,8°C alle 07:00, in leggero aumento fino a raggiungere i +32,8°C alle 11:00. La velocità del vento sarà generalmente contenuta, con raffiche leggere che non supereranno i 9,3km/h.

Nel pomeriggio, il cielo resterà sereno con temperature che si manterranno elevate, intorno ai +32,4°C alle 13:00 e +32,8°C alle 14:00. La velocità del vento aumenterà leggermente, con raffiche che potranno arrivare fino a 14,2km/h.

In serata, la copertura nuvolosa aumenterà leggermente, passando da poche nuvole al 23% alle 19:00, a nubi sparse intorno al 31% alle 20:00 e 30% alle 21:00. Le temperature si manterranno piacevoli, attorno ai +29,4°C alle 19:00.

In conclusione, le previsioni del tempo per Venerdì 23 Agosto a San Giuseppe Vesuviano indicano una giornata caratterizzata da cielo sereno e temperature elevate, con un lieve aumento della copertura nuvolosa verso sera. Si consiglia di prestare attenzione alle variazioni climatiche e di godersi una giornata all’aperto in un clima caldo e soleggiato.

Tutti i dati meteo di Venerdì 23 Agosto a San Giuseppe Vesuviano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +26.8° perc. +28.4° Assenti 2.9 SSO max 3.8 Libeccio 69 % 1013 hPa 3 cielo sereno +25.9° perc. +26.5° Assenti 1.9 O max 2.6 Ponente 74 % 1013 hPa 6 cielo sereno +27.1° perc. +28.8° Assenti 1 NE max 2.1 Grecale 67 % 1014 hPa 9 cielo sereno +31.7° perc. +33.3° Assenti 6.8 OSO max 4.9 Libeccio 48 % 1015 hPa 12 cielo sereno +32.7° perc. +34.6° Assenti 14.1 OSO max 11.2 Libeccio 46 % 1014 hPa 15 cielo sereno +31.5° perc. +33.1° Assenti 12.3 OSO max 9.9 Libeccio 48 % 1014 hPa 18 cielo sereno +29.6° perc. +31.3° Assenti 7.5 ONO max 8.1 Maestrale 56 % 1015 hPa 21 nubi sparse +28.5° perc. +30.1° Assenti 3.1 O max 3.3 Ponente 59 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:23 e tramonta alle ore 19:44

