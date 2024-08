Previsioni Meteo San Lazzaro di Savena: il bollettino per il weekend 16 – 18 Agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per San Lazzaro di Savena indicano un fine settimana variabile. Le temperature saranno elevate, con possibili precipitazioni sia Sabato che Domenica. Il vento sarà moderato, con raffiche significative in alcune ore. È consigliabile prestare attenzione alle variazioni del meteo e prepararsi adeguatamente per affrontare le condizioni atmosferiche mutevoli.

Venerdì 16 Agosto

Notte

Durante la notte a San Lazzaro di Savena il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 98%. Le temperature si manterranno intorno ai +23°C, con una percezione di +23,4°C. Il vento soffierà a 8,9km/h proveniente da Ovest, con raffiche fino a 12,5km/h. L’umidità sarà del 79% e la pressione atmosferica sarà di 1016hPa.

Mattina

La mattina le nubi saranno sparse con una copertura del 62%. Le temperature saliranno fino a +30,3°C, con una percezione di +31,1°C. Il vento sarà debole, con una velocità di 8,8km/h da Nord Ovest. L’umidità si attesterà al 47%.

Pomeriggio

Nel pomeriggio il cielo si presenterà coperto con una copertura nuvolosa del 92%. Le temperature massime raggiungeranno i +35,7°C, con una percezione di +36°C. Il vento soffierà da Nord a una velocità di 15km/h. Possibilità di precipitazioni al 10%.

Sera

In serata le nubi saranno sparse con una copertura del 37%. Le temperature si attesteranno sui +25,3°C, con una percezione di +25,5°C. Il vento sarà moderato, con raffiche fino a 19,8km/h provenienti da Sud. L’umidità sarà del 62%.

Sabato 17 Agosto

Notte

Durante la notte a San Lazzaro di Savena ci saranno nubi sparse con una copertura del 34%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +23,7°C, con una percezione di +23,8°C. Il vento soffierà da Sud Ovest a 10,3km/h con raffiche fino a 12,1km/h. L’umidità sarà del 63%.

Mattina

La mattina le nubi saranno ancora sparse con una copertura del 42%. Le temperature saliranno fino a +31,9°C, con una percezione di +31,3°C. Il vento sarà debole, con una velocità di 6,3km/h da Nord Ovest. L’umidità si attesterà al 35%.

Pomeriggio

Nel pomeriggio il cielo si presenterà coperto con una copertura nuvolosa del 45%. Le temperature massime raggiungeranno i +36,6°C, con una percezione di +35,2°C. Il vento soffierà da Nord – Nord Est a una velocità di 16,8km/h. Possibilità di precipitazioni al 1%.

Sera

In serata le nubi saranno sparse con una copertura del 72%. Le temperature si attesteranno sui +23,2°C, con una percezione di +23,2°C. Il vento sarà moderato, con raffiche fino a 18,5km/h provenienti da Sud – Sud Ovest. L’umidità sarà del 63%.

Domenica 18 Agosto

Notte

Durante la notte a San Lazzaro di Savena ci saranno nubi sparse con una copertura del 53%. Le temperature si manterranno intorno ai +21,5°C, con una percezione di +21,6°C. Il vento soffierà da Ovest a 6,6km/h con raffiche fino a 9,8km/h. L’umidità sarà del 75%.

Mattina

La mattina le nubi saranno sparse con una copertura del 63%. Le temperature saliranno fino a +28,5°C, con una percezione di +29°C. Il vento sarà moderato, con una velocità di 5,2km/h da Ovest. L’umidità si attesterà al 49%.

Pomeriggio

Nel pomeriggio il cielo si presenterà coperto con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature massime saranno di +27,3°C, con una percezione di +28°C. Il vento soffierà da Ovest – Nord Ovest a una velocità di 17,9km/h. Possibilità di precipitazioni al 12%.

Sera

In serata il cielo sarà coperto con una copertura del 100%. Le temperature si attesteranno sui +19,9°C, con una percezione di +20,3°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 3,3km/h da Sud. L’umidità sarà del 90%.

Conclusioni

Il fine settimana a San Lazzaro di Savena si preannuncia variabile dal punto di vista meteorologico. Le temperature saranno elevate, con possibili precipitazioni nel corso della giornata di Sabato e Domenica. È consigliabile prestare attenzione alle variazioni del meteo e prepararsi adeguatamente per affrontare le condizioni atmosferiche mutevoli.

