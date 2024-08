Previsioni Meteo San Nicola la Strada: tutti i dettagli per domani domenica 18 agosto

MeteoWeb

Domenica 18 Agosto a San Nicola la Strada si prevedono condizioni meteo variabili con possibili precipitazioni nel corso della giornata. Le temperature si manterranno elevate durante la giornata, con un aumento della copertura nuvolosa nel pomeriggio e possibili piogge leggere o moderate nelle ore serali.

Nel dettaglio, al mattino si avranno nubi sparse con una temperatura che oscillerà intorno ai 28°C. Nel corso della mattinata, la copertura nuvolosa aumenterà leggermente, ma le precipitazioni rimarranno assenti. Le temperature saliranno fino a toccare i 32°C nel tardo mattino.

Nel pomeriggio, la situazione meteorologica a San Nicola la Strada vedrà un cielo nuvoloso con probabilità di piogge leggere. Le temperature massime si attesteranno intorno ai 33°C, con un’umidità che si manterrà intorno al 40%. Il vento soffierà da Sud Ovest con una velocità che potrà raggiungere i 20 km/h.

In serata, la situazione meteorologica si farà più instabile con piogge che potranno essere moderate, con temperature che si abbasseranno fino ai 25°C. L’umidità aumenterà fino al 75% e il vento si manterrà moderato proveniente da Sud Ovest.

In conclusione, per Domenica 18 Agosto a San Nicola la Strada si prevede una giornata con temperature elevate, cielo nuvoloso e possibili precipitazioni nel pomeriggio e nella serata. È consigliabile prestare attenzione alle condizioni meteorologiche in evoluzione e prepararsi adeguatamente per affrontare eventuali piogge.

Tutti i dati meteo di Domenica 18 Agosto a San Nicola la Strada

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +27° perc. +28.2° Assenti 3.9 SO max 8.1 Libeccio 63 % 1011 hPa 3 nubi sparse +26.1° perc. +26.1° Assenti 4.9 SSO max 10 Libeccio 68 % 1010 hPa 6 nubi sparse +28° perc. +29.4° prob. 11 % 6.8 SO max 11.2 Libeccio 59 % 1010 hPa 9 nubi sparse +32° perc. +32.1° prob. 11 % 13.6 SO max 15.4 Libeccio 39 % 1010 hPa 12 nubi sparse +33.3° perc. +33.4° prob. 7 % 21.1 SO max 20.7 Libeccio 36 % 1009 hPa 15 nubi sparse +31.7° perc. +32.4° prob. 8 % 20.2 SO max 22.2 Libeccio 43 % 1007 hPa 18 pioggia leggera +27.7° perc. +28.9° 0.17 mm 10.5 OSO max 12.9 Libeccio 59 % 1007 hPa 21 pioggia leggera +25.6° perc. +26.1° 0.66 mm 3.7 SSO max 6.4 Libeccio 73 % 1008 hPa Il sole sorge alle ore 06:18 e tramonta alle ore 19:53

