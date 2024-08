Previsioni Meteo San Severo: il bollettino per domani mercoledì 21 agosto

MeteoWeb

Mercoledì 21 Agosto a San Severo si prospetta una giornata caratterizzata da condizioni meteo stabili e piuttosto calde. Le prime ore della mattina saranno segnate da piogge leggere, con una copertura nuvolosa che andrà via via diradandosi nel corso della giornata.

Nel dettaglio, la mattina inizierà con piogge leggere, con una temperatura che si attesterà intorno ai 24°C percepiti. Nel corso delle ore successive, il cielo si libererà dalle nuvole, portando a una graduale ascesa delle temperature che raggiungeranno i 29°C percepiti verso le ore centrali della giornata.

Nel pomeriggio, il cielo sarà per lo più sereno con qualche nuvola sparsa, e le temperature si manterranno intorno ai 29-30°C. Il vento soffierà da nord a una velocità di circa 20km/h, con raffiche leggere.

In serata, il cielo sarà nuovamente sereno, con una temperatura che si attesterà intorno ai 24-25°C. Il vento sarà ancora proveniente da nord, ma con una leggera diminuzione dell’intensità.

In conclusione, le previsioni meteo per Mercoledì 21 Agosto a San Severo indicano una giornata con piogge leggere al mattino seguite da un miglioramento delle condizioni atmosferiche nel corso della giornata, con temperature che si manterranno calde e vento moderato da nord. Per i prossimi giorni, si prevede un’ulteriore stabilità delle condizioni meteo, con temperature che potrebbero mantenersi su valori simili.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 21 Agosto a San Severo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +22.3° perc. +22.8° 0.33 mm 5.7 NO max 9.7 Maestrale 84 % 1010 hPa 4 cielo sereno +21.8° perc. +22.3° prob. 34 % 2.4 NNO max 4.6 Maestrale 84 % 1010 hPa 7 cielo sereno +25.6° perc. +26° prob. 38 % 8.2 NNO max 11.4 Maestrale 65 % 1010 hPa 10 cielo sereno +29.2° perc. +30° prob. 26 % 14.9 N max 15.1 Tramontana 50 % 1010 hPa 13 nubi sparse +29.5° perc. +30.3° prob. 5 % 19.4 N max 18.3 Tramontana 50 % 1010 hPa 16 poche nuvole +27.8° perc. +28.8° prob. 28 % 17 NNO max 21.1 Maestrale 57 % 1011 hPa 19 cielo sereno +24.8° perc. +25.3° prob. 25 % 10.5 NNO max 21 Maestrale 72 % 1012 hPa 22 cielo sereno +23.8° perc. +24.3° prob. 13 % 6.9 NO max 15.9 Maestrale 78 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 06:16 e tramonta alle ore 19:45

