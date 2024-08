Previsioni Meteo Sanremo: il bollettino per domani venerdì 2 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo a Sanremo per Venerdì 2 Agosto promettono una giornata all’insegna del bel tempo e del cielo sereno. Le temperature si manterranno piuttosto elevate durante tutta la giornata, con un lieve aumento nel corso delle ore.

Mattina:

La giornata inizierà con un cielo sereno e una temperatura intorno ai +26,5°C. Nel corso delle prime ore del mattino, la temperatura salirà leggermente fino a raggiungere i +27,5°C verso le 09:00. La copertura nuvolosa sarà assente e la probabilità di precipitazioni sarà molto bassa.

Pomeriggio:

Nel pomeriggio, il cielo resterà sereno e le temperature si manterranno elevate, con valori intorno ai +28°C. Verso le 15:00, la temperatura potrebbe scendere leggermente a +27,9°C, ma tornerà a salire nelle ore successive.

Sera:

Anche al tramonto, il cielo sarà sereno con poche nuvole sparse e una temperatura intorno ai +26°C. Verso le 21:00, la copertura nuvolosa potrebbe aumentare leggermente, ma senza portare precipitazioni significative.

In base alle condizioni attese per Venerdì 2 Agosto, possiamo affermare che il meteo a Sanremo sarà caratterizzato da una giornata estiva tipica, con temperature elevate e cielo sereno. Le previsioni del tempo per i prossimi giorni indicano un mantenimento di queste condizioni meteo stabili, con temperature che si manterranno sopra la media stagionale e assenza di precipitazioni significative.

Sarà quindi una giornata ideale per godersi il mare e le bellezze di Sanremo, approfittando delle condizioni meteo favorevoli che caratterizzeranno la città anche nei prossimi giorni.

Tutti i dati meteo di Venerdì 2 Agosto a Sanremo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +25.7° perc. +26.3° prob. 1 % 11.8 NNE max 13.8 Grecale 74 % 1010 hPa 3 cielo sereno +25.7° perc. +26.2° prob. 3 % 5.5 N max 6.6 Tramontana 72 % 1009 hPa 6 cielo sereno +26.5° perc. +26.5° prob. 3 % 3.6 NNE max 5.1 Grecale 67 % 1009 hPa 9 cielo sereno +27.5° perc. +29.6° prob. 13 % 8.3 E max 9.9 Levante 68 % 1009 hPa 12 cielo sereno +27.8° perc. +30.3° prob. 12 % 7.5 SE max 8.8 Scirocco 70 % 1009 hPa 15 cielo sereno +27.9° perc. +30.3° prob. 17 % 4.7 SSE max 5.3 Scirocco 69 % 1008 hPa 18 cielo sereno +26.2° perc. +26.2° prob. 13 % 8.9 O max 8.9 Ponente 78 % 1007 hPa 21 poche nuvole +26.1° perc. +26.1° prob. 22 % 3.4 O max 6.3 Ponente 77 % 1007 hPa Il sole sorge alle ore 06:22 e tramonta alle ore 20:47

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.