Previsioni Meteo Sanremo: il bollettino per domani venerdì 30 agosto

Le previsioni meteo per Venerdì 30 Agosto a Sanremo prevedono una giornata caratterizzata da variazioni delle condizioni atmosferiche. Al mattino, il cielo sarà sereno con una leggera copertura nuvolosa, mentre nel pomeriggio e sera sono attese nubi sparse e cielo coperto.

Durante la notte, il cielo sarà sereno con una temperatura che si attesterà intorno ai +26°C. La velocità del vento sarà di circa 8,8km/h proveniente da Nord, con raffiche di vento leggere.

Al risveglio, al mattino presto, il cielo sarà ancora sereno con una leggera copertura nuvolosa, ma nel corso della mattinata si prevede un aumento della nuvolosità con la comparsa di nubi sparse. Le temperature si manterranno intorno ai +27°C con una leggera brezza proveniente da diverse direzioni.

Nel pomeriggio, le nubi aumenteranno e la copertura nuvolosa arriverà al 63%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +27°C con un aumento della velocità del vento che potrà raggiungere i 12km/h provenienti da Ovest – Sud Ovest.

In serata, il cielo sarà coperto al 100% con temperature che si manterranno intorno ai +26°C. Il vento soffierà a una velocità di 14,5km/h proveniente da Ovest.

In conclusione, le previsioni meteo per Venerdì 30 Agosto a Sanremo indicano una giornata con un aumento della nuvolosità nel corso della giornata, con cielo coperto in serata. Le temperature si manterranno piuttosto stabili, con valori intorno ai +27°C durante il giorno e +26°C di sera. Si consiglia di prestare attenzione alle variazioni del cielo e di vestirsi adeguatamente in base alle condizioni meteorologiche.

Tutti i dati meteo di Venerdì 30 Agosto a Sanremo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +26° perc. +26° Assenti 8.8 N max 8.5 Tramontana 59 % 1017 hPa 3 cielo sereno +25.9° perc. +26.1° Assenti 5.7 N max 6.4 Tramontana 60 % 1017 hPa 6 cielo sereno +26° perc. +26° Assenti 7.8 N max 7.7 Tramontana 58 % 1017 hPa 9 nubi sparse +27.9° perc. +28.7° Assenti 5 S max 4.5 Ostro 54 % 1017 hPa 12 poche nuvole +28° perc. +28.5° Assenti 6.5 SO max 8.2 Libeccio 51 % 1017 hPa 15 nubi sparse +27.4° perc. +28.4° Assenti 10 OSO max 12 Libeccio 57 % 1016 hPa 18 nubi sparse +26.5° perc. +26.5° Assenti 12.6 O max 14 Ponente 67 % 1016 hPa 21 cielo coperto +26.4° perc. +26.4° Assenti 7.6 NO max 8.2 Maestrale 64 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:53 e tramonta alle ore 20:03

