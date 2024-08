Previsioni Meteo Sant’Agata Feltria: il bollettino per domani domenica 1 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 1 Settembre a Sant’Agata Feltria prevedono una giornata caratterizzata da cielo coperto per gran parte della giornata. Le prime ore del mattino saranno caratterizzate da nubi sparse con una copertura nuvolosa intorno al 97%. Le temperature si manterranno intorno ai 20°C, con una leggera brezza proveniente da Ovest – Nord Ovest con velocità intorno ai 5 km/h.

Man mano che la giornata avanza, la copertura nuvolosa aumenterà fino al 100% intorno alle 07:00 con cielo coperto. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i 31°C intorno alle 12:00. Il vento soffierà da Nord Est con una velocità che potrà arrivare fino a 13,9 km/h.

Nel pomeriggio, non sono previste variazioni significative: il cielo rimarrà coperto al 100% con temperature che si manterranno intorno ai 30°C. La brezza leggera proveniente da Est – Nord Est potrà raggiungere i 16,5 km/h.

Alla sera, la copertura nuvolosa diminuirà leggermente, scendendo al 93% intorno alle 18:00. Le temperature si abbasseranno leggermente, attestandosi intorno ai 22°C con una brezza proveniente da Est – Sud Est con velocità intorno ai 4 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Domenica 1 Settembre a Sant’Agata Feltria indicano una giornata con cielo coperto per gran parte della giornata, temperature in aumento fino ai 31°C a metà giornata e venti leggeri provenienti da diverse direzioni. Si consiglia di prestare attenzione alle variazioni climatiche e di vestirsi adeguatamente in base alle temperature previste.

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +20.3° perc. +19.7° Assenti 2.4 SSO max 5.7 Libeccio 48 % 1016 hPa 3 cielo coperto +20° perc. +19.2° Assenti 1.2 O max 4.9 Ponente 47 % 1016 hPa 6 cielo coperto +21.9° perc. +21.5° Assenti 1.4 ONO max 5.3 Maestrale 49 % 1016 hPa 9 cielo coperto +28.5° perc. +27.6° Assenti 8.2 NE max 11.8 Grecale 33 % 1015 hPa 12 cielo coperto +31.3° perc. +29.6° Assenti 12.8 NE max 10.5 Grecale 25 % 1013 hPa 15 cielo coperto +29.7° perc. +28.5° Assenti 15.5 ENE max 11.6 Grecale 30 % 1012 hPa 18 cielo coperto +22.7° perc. +22.3° Assenti 2.2 ESE max 4 Scirocco 48 % 1012 hPa 21 nubi sparse +23.1° perc. +22.6° Assenti 4.2 SO max 4.6 Libeccio 45 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 06:38 e tramonta alle ore 19:42

