Previsioni Meteo Sant’Agata Feltria: il bollettino per domani domenica 4 agosto

Le previsioni meteo per Domenica 4 Agosto a Sant’Agata Feltria indicano condizioni variabili nel corso della giornata. Al mattino, ci saranno nubi sparse con una copertura nuvolosa che varierà tra il 27% e il 44%. Le temperature si manterranno intorno ai +21,5°C alle 06:00, per poi salire gradualmente fino a raggiungere i +30,5°C alle 12:00.

Nel pomeriggio, la situazione meteorologica cambierà con l’aumento della copertura nuvolosa. Alle 13:00 ci saranno nubi sparse con una copertura del 84%, seguite da pioggia leggera alle 14:00 e alle 15:00 con una copertura nuvolosa dell’81% e dell’86% rispettivamente. Le temperature si attesteranno intorno ai +27°C.

Nel tardo pomeriggio e sera, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 92% alle 18:00. Possibili piogge leggere sono previste alle 17:00 e alle 19:00 con una copertura nuvolosa del 91% e del 48% rispettivamente. Le temperature scenderanno leggermente, arrivando a +20,6°C alle 19:00 e a +19,7°C alle 21:00.

Durante la notte, le nubi sparse torneranno ad avere una copertura intorno al 42% con temperature stabili intorno ai +19,6°C.

In base alle previsioni attuali, possiamo concludere che Domenica 4 Agosto a Sant’Agata Feltria sarà caratterizzata da una giornata con alternanza di nubi sparse, piogge leggere e cielo coperto. Le temperature massime si attesteranno intorno ai +30,5°C durante le ore centrali della giornata, mentre le minime saranno di circa +19,6°C durante la notte.

Per rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per i prossimi giorni a Sant’Agata Feltria, vi invitiamo a consultare fonti ufficiali e siti specializzati in meteorologia.

Tutti i dati meteo di Domenica 4 Agosto a Sant’Agata Feltria

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +18.6° perc. +18.7° prob. 14 % 1.5 OSO max 3 Libeccio 85 % 1011 hPa 3 nubi sparse +18° perc. +18.2° Assenti 1.2 NO max 4.9 Maestrale 89 % 1011 hPa 6 nubi sparse +21.5° perc. +21.8° Assenti 2.1 ONO max 3.3 Maestrale 79 % 1011 hPa 9 nubi sparse +28° perc. +28.1° Assenti 8.4 NNE max 6.6 Grecale 46 % 1011 hPa 12 nubi sparse +30.5° perc. +30.2° Assenti 14.8 NE max 13 Grecale 40 % 1010 hPa 15 pioggia leggera +26° perc. +26° 0.58 mm 8.7 NE max 9.8 Grecale 64 % 1010 hPa 18 cielo coperto +22.9° perc. +23.2° prob. 36 % 5.9 NNE max 5.9 Grecale 75 % 1010 hPa 21 nubi sparse +19.7° perc. +19.9° prob. 8 % 1.8 OSO max 4.4 Libeccio 85 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 06:06 e tramonta alle ore 20:27

